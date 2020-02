Norske skip tas over av russere: – Det er veldig merkelig

Norske sjøfolk er bekymret for sikkerheten når stadig flere norske skip bruker russisk og kinesisk mannskap.

STORTINGET (Nettavisen Økonomi): Norge er fortsatt en stor sjøfartsnasjon. Men de senere årene har rederiene flagget ut flere skip, og hyret inn utenlandsk mannskap i norsk farvann. Det fører ikke bare til at norske sjøfolk blir utkonkurrert av utenlandske sjøfolk.

Flere roper nå varsko om sikkerheten for Norge i en krisesituasjon.

De siste årene har ifølge LO, andelen norsk mannskap i det som kalles nærskipstransporten, gått fra omtrent 60 prosent til under 20 prosent.

Den typen transport er typisk båter som frakter sement, forsyninger og nødvendig utstyr langs kysten.

Ett eksempel på denne utviklingen var en supplybåt Nettavisen kunne fortelle om, hvor 26 nordmenn mistet jobben etter rederiet bestemte seg for å flagge skipet ut til Kypros.

Like etterpå ble bulgarsk mannskap til 40 prosent av norsk lønn hyret inn. Deretter landet de en stor kontrakt fra oljegiganten Conoco Phillips.

Sikkerheten for Norge

Et nytt forslag som skal akselerere arbeidet med å få norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann var tema under en høring i næringskomiteen på Stortinget.

Dette var tema under en høring i næringskomiteen. Men ikke bare handler det om norske sjøfolks lønn- og arbeidsvilkår. Ifølge Maskinistforbundet som organiserer 6000 norske sjøfolk, handler det også om sikkerheten for Norge.

Lenge har Norge hatt en forsvarsstrategi med å bruke norske sjøfolk for å transportere forsyninger, mannskap og sikre Norge i tilfelle av en invasjon fra for eksempel Russland.

Stortingsrepresentant Morten Ørsahl Johansen (Frp) stilte spørsmålet:

– Vi ser at det er en del russere og kinesere på norske skip. Er det en utfordring for beredskap og sikkerhet for Norge?

Maskinistforbundets svarte tydelig:

– Mine medlemmer spør meg om våre rederier kan få eller har fått oppdrag om trening opp mot det norske forsvaret og våre allierte. Vi skal trenes for å kunne bistå. Men hvordan skal dette gjennomføres når det bare er en eller to nordmenn på et norsk skip? Det er et spørsmål jeg gjerne vil ha svar på, sa Hege-Merethe Bengtsson i Maskinistforbundet.

ADVARER: Hege-Merethe Bengtsson i Norsk maskinistforbund er bekymret for hvordan det skal gå med beredskapen når mannskapene er russisk og kinesisk. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Engasjementet for Maskinistforbundet starter noen år tilbake, da Forsvaret presenterte planer for hvordan sivile norske skip skulle trene sammen med forsvaret og norske allierte.

– Dette handler om samfunnssikkerhet og beredskap. Vi har oppfattet at det etterspørres at sivile fartøy skal trene sammen med det norske forsvaret og våre allierte. Og vi skal selvsagt bistå det norske forsvaret. Men det er flere av mine medlemmer som synes det er merkelig når de fleste sjøfolk på mange av de skipene er fra ikke-allierte nasjoner, sier Bengtsson.

Medlemmene hennes har påpekt at mange av skipene er dominert av mannskap med russisk bakgrunn, og de fleste av dem har militær utdanning - ikke sivil.

– Vi må tenke på klokskapen i dette, og hvilken situasjon det setter Norge og våre sjøfolk i.

Maskinistforbundet mener det norske forsvaret må stille krav om at de som skal trene sammen med forsvaret er nordmenn, eller i det minste fra allierte land.

– Gjennom lostjenesten og situasjonen på skipene lærer vi altså opp ikke-allierte direkte i norske farvann. Det bør strengt tatt stilles krav til at det er norsk mannskap ombord når man engasjerer sivile fartøy til å trene med forsvaret.

– Dette stiller vi oss undrende til.

Med andre ord har det norske Forsvaret store kontrakter med flere rederier for å sikre beredskap og sikkerhet i krisesituasjoner. Men det er ingen krav om at det er nordmenn ombord på skipene.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen underviser i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høyskole. Han sier skipene lenge har vært en viktig del av Norges beredskap.

– Norge kan stille opp til 2000 fartøy om det trengs. Det er kjempeviktig, og noe av det som gjorde oss store under krigen, sier Karlsen.

– Det har vært en bekymring når russiske skip kan seile langs kysten uten los, sier han.

– Advart lenge

Også Norsk Sjøoffisersforbund advarer mot å undervurdere konsekvensene.

FOR DØVE ØRER: – Vi har advart mot dette lenge, men for døve ører, sier Hans Sande i Norsk sjøoffisersforbund. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Vi har advart mot dette i mange år, men for døve ører. Det er godt å se det kommer på agendaen igjen, slik at noe endelig kan bli gjort, sier administrerende direktør Hans Sande.

Han mener den norske handelsflåten er blant Norges viktigste bidrag i en skarp situasjon.

– En av Norges absolutt største bidrag i en krig har vært og vil alltid være handelsflåtens evne til å forsyne både oss og allierte. Da er det besynderlig at Forsvaret velger å ikke sikre dette slik andre nasjoner gjør, sier Sande til Nettavisen.