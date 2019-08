Norske styreledere tjener minst i Skandinavia

En ny undersøkelse gjort av Dagens Næringsliv viser store forskjeller i styrelederhonorarene i Skandinavia. Lavest betalt for jobben er norske styreledere.

Ifølge oversikten til DN ligger honorarene i Norge på mellom 400.000 kroner og 1,1 millioner kroner. I Sverige varierer det fra 1,5 til over 6 millioner, medregnet verdier utbetalt i aksjer, mens honorarene i Danmark strekker seg fra 1,5 til over 3 millioner.

Det høyeste honoraret i Norge er det styreleder Ole-Eirik Lerøy i Mowi som har, med 1,1 millioner kroner i fjor. Det er ifølge avisa bare en tredel av Mats Petterson i danske Genmab, som er på omtrent samme størrelse.

Høyest lønnet i Danmark er Helge Lund i Novo Nordisk med 3,5 millioner i fjor. I Sverige mottok Risto Siilasmaa i Nokia 4,3 millioner i styrelederhonorar, i tillegg til 1,7 millioner i aksjeutbetalinger.

Den siste tiden har det pågått en debatt om norske styrehonorarer. Det hevdes at nivået er for lavt sammenlignet med andre land og at det gjør stillingene mindre attraktive.

(©NTB)