Norske Tesla-eiere blir blant de aller første som får teste ny teknologi

Elon Musk har en julegave til norske Tesla-eiere.

Selvkjørende elbiler har vært et prestisjeprosjekt for Tesla lenge, og nå skal programvaren som muliggjør «komplett selvkjøring» ut i test.

I en Twitter-melding sier Tesla-sjef Elon Musk at Norge og Canada blir de første landene som får teknologien etter at den første testfasen er gjennomført i USA:

Teknologien kalles FSD (Full Self-Driving), og Tesla har kjørt ut en tidlig versjon, såkalt «early beta» av programvaren, til noen få utvalgte Tesla-eiere i USA. Ifølge nettstedet electrek.co skal programvaren i siste oppdatering gjøre bilen i stand til å svinge riktig i kryss og skifte fil på korrekt vis i bygater.

Men ikke dermed sagt at du kan sette deg i baksetet og lese en bok.

Når du har lagt inn reisemålet, skal bilen helt av seg selv kunne navigere riktig, men det er fortsatt både nødvendig og pålagt at du som er sjåfør overvåker kjøringen og er klar til å ta kontroll over bilen når som helst.

Kan komme i desember

Så langt er programvaren bare tilgjengelig for noen få utvalgte Tesla-eiere, men nå har altså Elon Musk meldt at FSD-programvaren skal testes ut også i Canada og Norge, så snart den første testfasen er ferdig:

«Canada and Norway are next after we get US out of early beta!» skrev han på Twitter mandag kveld. Tidspunktet er uklart, men «out of early beta» er tidligere tidsfestet til desember, ifølge electrec.co.

Denne tweeten viser en video av en reell test med FSD:

Tillatt i Norge

I et svar til Elon Musk på Twitter peker Kjell-Arne Rekaa på at den norske lovgivningen muliggjør en tidlig utprøving. Felles EU-lover på området gjør det mer tidkrevende å komme i gang i EU-landene.

Ifølge «Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy» må de som skal teste dette, søke om tillatelse:

«Fysisk eller juridisk person kan etter søknad få tillatelse til utprøving av selvkjørende kjøretøy. Slik tillatelse skal gjelde for en begrenset tidsperiode med mulighet for forlenging.»

- Hold hendene på rattet

Slik beskriver Tesla FSDS i betaversjon i en orientering om oppdateringen:

«Full Self-Driving er i en tidlig og begrenset beta-test og må brukes ekstra varsomt. Den kan ta feil beslutninger på verst mulig tidspunkt, så du skal holde hendene på rattet og være ekstra oppmerksom på veien. Ikke være tilbakelent

Når Full Self-Driving er aktivert vil bilen skifte fil, når du er utenfor motorveien, velge riktig fil for å kjøre dit du skal og navigere utenom andre objekter og kjøretøy samt svinge til høyre og venstre. Bruk Full Self-Driving i begrenset betaversjon bare dersom du gir trafikken din fulle oppmerksomhet. Vær klar til å overta styringen umiddelbart.»