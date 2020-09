Northug selger millionbilen

Kvitter seg med Jaguaren han brukte da han ble stoppet.

Bilen, en Jaguar F-type, ligger ut på finn.no med en prislapp på 1,75 millioner kroner. Det skriver TV 2 som igjen skriver at Dagbladet bekrefter at det er Northugs bil. Det var denne bilen Northug brukte da han ble stoppet av politiet i august. Da ble han mål til 168 km/t i en 110-sone, og deretter ransaket politiet skilegendens hjem og fant 10 gram kokain.

I ettertid la Northug alle kortene på bordet, og hevdet selv at han har et stort rusproblem. Han kalte seg selv også for «narkoman». Skikongen er fortsatt en fri mann, siden politiet jobber fortsatt med å ferdigstille påtalen. Etter det må Northug møte opp i retten.

Dette er bilen Northug nå ønsker å kvitte seg med. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Ikke påvist rus

I starten av september fikk politiet svar på blodprøven som ble tatt av Petter Northug i midten av august, og den viste seg å være negativ.

- Politiet frafaller derfor siktelsen som gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand, skrev politiadvokat Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Ekeberg sa til NTB at det var en positiv spyttprøve på stedet som lå til grunn for siktelsen om ruspåvirket kjøring.

- Det var på grunn av observasjoner og undersøkelser, deriblant en positiv spyttprøve, som ga grunn til å mistenke ruspåvirket kjøring, fortalte politiadvokaten.

Hun sier at det ikke kom overraskende på politiet at blodprøven viste motsatt svar av spyttprøven.

- Det hender i noen tilfeller at blodprøven er negativ, selv om spyttprøven viser det motsatte. Så det var ikke noe overraskende.

- Har et alvorlig problem

Det var på E6 i Ullensaker torsdag 13. august at Jaguaren til Northug ble stoppet. Da bel han mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. På grunn av denne mistanken ble det tatt en blodprøve, men også gått til ransakelse av 34-åringens bolig. Der fant de kokain.

- Jeg har et alvorlig rusproblem, bestående av alkohol, narkotika og piller, som jeg har tatt i forbindelse med periodevis hard festing. Og det har blitt mye hard festing i det siste, innrømmet Northug på en pressekonferanse.