Norwegian-aksjen faller klart fra start

De nåværende eierne i Norwegian risikerer en saftig utvanning, aksjen faller over 9 prosent fra start på Oslo Børs.

Norwegian skal 30. april ha et møte med obligasjonseiere i tre store lån, samt eierne av en såkalt konvertibel obligasjon på 150 millioner dollar. Det betyr at dette lånet kan gjøres om til egenkapital.

Dette skal fremlegges på en ekstraordinær generalforsamling i Norwegian 4. mai. Basert på samtaler med obligasjonseierne foreslår nå Norwegian at for to av lånene gjøres 60 prosent av lånene om til egenkapital. 85 prosent av den konvertible obligasjonen også skal gjøres om til aksjonærpenger.

12,7 milliarder

Norwegian er blitt enige med store långivere om at obligasjonsgjeld for minimum 1,2 milliarder dollar, 12,7 milliarder kroner med dagens valutakurser, skal gjøres om til egenkapital.

Det betyr i så fall en kraftig utvanning av de eksisterende aksjonærene, som blir sittende igjen med en eierandel på bare 5,2 prosent, med andre ord en saftig utvanning.

Aksjemarkedet reagerer negativt med å sende aksjen ned rundt 9 prosent rett etter børsåpning. Markedet er imidlertid ekstremt usikker på hvordan de skal tolke forslaget, og nedgangen i åpningminuttene har variert mellom 4 og 9 prosent.

Norwegian-aksjen sluttet fredag ettermiddag på 5,42 kroner og var da ned hele 84,6 prosent i år. Markedsverdien av Norwegian ved børsslutt fredag var lave 948 millioner kroner.

AKSJESTUP: Norwegian-aksjen har stupt over 85 prosent de seneste tre månedene og handles nå til rett over 5 kroner. Foto: (Infront)

Redningspakke

En forutsetning for den statlige redningspakken på 2,7 milliarder kroner er at Norwegian får inn minimum 300 millioner kroner i frisk egenkapital. Norwegian opplyser at de foreslår å hente inn minimum 400 millioner i friske penger gjennom et offentlig tilbud.

I dette tilbudet kan både de eksisterende investorene og nye investorene delta. De nåværende eierne skal tilgodeses i kapitalutvidelsen ut fra den gjeldende eierstrukturen 30. april.

Men den kommende utvidelsen kan ikke være en rettet emisjon mot de nåværende eierne, at det er bare de som kan tegne seg for nye aksjer.

Den offentlige kapitalutvidelsen kunngjøres så snart styret i Norwegian har godkjent den, og det skjer før den ekstraordinære generalforsamlingen 4. mai.

Saken oppdateres utover dagen.