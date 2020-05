Norwegian-aksjen halvert på få sekunder

Norwegian-aksjen stuper 54 prosent etter at de nye aksjene er ute i markedet.

Norwegian skal som et ledd i den statlige redningspakken hente inn 400 millioner kroner i ny aksjekapital. Norwegian skal i forbindelse med kapitalutvidelsen trykke opp 400 millioner nye aksjer pålydende 1 krone.

Aksjen faller til 1,72 kroner i åpningsminuttene, men har så hentet seg noe inn til 2,19 kroner 25 minutter etter åpning. Det er altså langt flere aksjer å fordele verdiene på i dag enn det var i forrige uke. Og de som tegnet seg i emisjonen kan fortsatt gjøre en god gevinst, fortjenesten er over 100 prosent om de selger nå.

HALVERT: Men investorer som tegnet seg emisjonen, kunne onsdag morgen selge Norwegian-aksjer for det dobbelte av det de betalte. Foto: (Infront)

Men når emisjonen nå er på plass, er garantien også på plass fra staten. Stortinget besluttet 21. mars 2020 å etablere en lånegarantiordning for luftfarten.

Les også: Norwegian-sjef Jacob Schram - er du opptatt av klimaet, ta flyet

Tre milliarder

Staten garanterer for inntil 90 prosent av banklån til flyselskaper med norsk driftstillatelse, innenfor en låneramme på totalt 6 milliarder kroner. Tre milliarder av denne lånerammen er tiltenkt Norwegian.

- Norwegian har gjort en imponerende jobb for å få med långivere og kreditorer på å øke egenkapitalen. Selskapet står likevel sammen med andre flyselskaper fortsatt foran krevende tider.

- Vi håper et styrket Norwegian kan fortsette å levere gode flytransporttjenester også etter covid-19-utbruddet, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding onsdag morgen.

Les også: SAS- og Norwegian-passasjerer må bruke munnbind

Verdifull aktør

- Norwegian har vært en svært verdifull aktør i luftfarten siden de etablerte seg i 2002. De har bidratt til sunn konkurranse i innenriks luftfart som i sin tur har gitt norske reisende både rimelige flybilletter og et mangfold av destinasjoner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Norwegian-kursen lå i forrige uke på over 5 kroner. Tilsynelatende fikk investorer som tegnet seg i emisjonen en gedigen gratis lunsj på fem ganger innsatsen, som var for godt til å være sant. De som vil kvitte seg med sine nye Norwegian-aksjer har onsdag morgen en fortjeneste på 119 prosent (kl. 09.25).

Norwegian-kursen sluttet tirsdag ned 4,6 prosent til 3,78 kroner. Markedsverdien av det børsnoterte flyselskapet var ved gårsdagens børsslutt 618 millioner kroner ut fra 163,55 millioner aksjer i markedet.

Mandag kom meldingen om at emisjonen var hele 7,2 ganger overtegnet. Det bidro til et kraftig aksjefall. Investorene fikk dermed bare tegnet seg for en forholdsmessig andel av det de ba om.

Av de 400 millioner nye aksjene stikker de eksisterende eierne per 30. april av gårde med 220 millioner av disse aksjene, 55 prosent av totalen. 100 millioner aksjer går til kreditorer som er berettiget til å gjøre om gjeld til aksjer.

Les også: Norwegian kalles inn på teppet etter brudd på retningslinjer

Skjønn

De resterende 20 prosentene er tildelt basert på vurderinger av styret. Det var altså ikke de helt store volumene å kjempe om for nye små og store Norwegian-investorer.

Obligasjonseiere har for øvrig gått med på å gjøre om gjeld til egenkapital for 3,58 milliarder kroner, leasingselskapene for 9,07 milliarder. Disse konverteringsaksjene får en kurs på 4,25 kroner per aksje når gjelden omgjøres, noe over tirsdagens sluttkurs.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian har for øvrig tegnet seg for 700.000 aksjer i emisjonen.

Saken oppdateres.