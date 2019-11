Norwegian-aksjen stuper 9 prosent etter kriseemisjon

Aksjemarkedet reagerer, Norwegian-aksjen stuper 9 prosent rett etter børsåpning etter at flyselskapet nok en gang trengte penger.

Det børsnoterte flyselskapet meldte overraskende tirsdag ettermiddag at det var behov for å få inn frisk kapital. Dette kapitalbehovet kommer et drøyt halvår etter en kriseemisjon, altså utvidelse av aksjekapitalen i Norwegian.

Onsdag morgen har børskursen lagt seg på 42,6 kroner, som altså er en nedgang på rundt 8 prosent. Dermed handles aksjen til noe over gårsdagens emisjonskurs på 40 kroner.

Kl. 09.08 hadde børsfallet økt til drøyt 9 prosent og en aksjekurs rundt 41,8 kroner, men på det meste har børsnedgangen onsdag morgen vært på ca. 10 prosent. Norwegian-aksjen er den desidert mest omsatte aksjen på Oslo Børs, aksjer for 260 millioner kroner har byttet eiere etter noen få minutters handel.

Kursen i den nye aksjeutvidelsen - emisjonen - ble etter an auksjonsrunde mot større utvalgte investorer og aksjonærer satt til 40 kroner. Det var 13 prosent lavere enn det Norwegian-aksjen sluttet på tirsdag. Markedsverdien av Norwegian ved børsslutt tirsdag var 6,28 milliarder kroner.

Les også: Ryanair med stikk til Norwegian - Gud hjelpe oss

Har for lite penger

Flyselskapet har i lengre tid slitt med lav egenkapital - soliditet - og anstrengt likviditet. Det betyr at de løpende innbetalingene til Norwegian burde ha vært høyere for å matche løpende utbetalinger.

Norwegian hadde ved utgangen av tredje kvartal en bokført egenkapitalandel på lave 5,7 prosent. Før kapitalinnhentingen i vår var denne andelen helt nede på 3 prosent.

Men Norwegian meldte tirsdag kveld at selskapet brutto hadde sikret seg om lag 2,5 milliarder kroner i frisk kapital. Noe av dette går bort i utgifter til finansielle rådgivere og meglere.

Kapitalutvidelsen har skjedd gjennom en såkalt rettet emisjon. Det vil si at det er kun utvalgte investorer og aksjonærer som denne gangen har fått tilbud om å kjøpe aksjer.

Les også: Norwegian med gigantavtale

13 prosent rabatt

I alt skal det utstedes 27,25 millioner nye Norwegian-aksjer til en kurs av 40 kroner. Det er om lag 6 kroner under det børskursen til Norwegian endte på tirsdag ettermiddag, en rabatt på i overkant av 13 prosent.

I tillegg får Norwegian inn 150 millioner dollar, om lag 1,4 milliarder kroner, i et såkalt konvertibelt obligasjonslån. Dette er et lån som kan gjøres om til aksjer til den samme kursen.

5,08 millioner eksisterende aksjer er også med i finansieringen som sikkerhet for investorer i obligasjonslånet. Disse aksjene er lånt fra en del aksjonærer i Norwegian. Drøyt 32,3 millioner aksjer er dermed fordelt i denne aksjeutvidelsen.

Les også: Sjokkregning ga rasende passasjerer - nå gjør Norwegian helomvending

Kjos er med

Den største i Norwegian, HBK Holding, er ifølge Dagens Næringsliv med på emisjonen. Tidligere konsernsjef Bjørn Kjos eier om lag 84 prosent av dette investeringsselskapet.

Ifølge børsmeldingen var det betydelig interesse for det konvertible obligasjonslånet fra både innenlandske og internasjonale investorer.

Etter kapitalinnhentingen er Norwegian fullt ut finansiert ut 2020 basert på de eksisterende forretningsplanene. Norwegian har vokst kraftig, men har endret strategien til å å bli mer lønnsomme.

Den friske kapitalen sørger for at Norwegian har den nødvendige arbeidskapitalen gjennom vintersesongen og ikke er i brudd med lånebetingelsene satt av kreditorene.