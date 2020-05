Norwegian-aksjen stuper etter denne meldingen

Norwegian-aksjen faller som en stein etter at selskapet mandag morgen offentliggjorde fordelingen av aksjen under emisjonen.

Etter 40 minutters handel er aksjen ned rundt 50 prosent, men aksjen har så hentet seg inn igjen (se grafen under).

BLE HALVERT: Norwegian-aksjen flat med 50 prosent rett etter børsåpning, men har så hentet seg en god del inn igjen. Foto: (Infront)

Kursfallet kommer etter at selskapet i en børsmelding mandag morgen offentliggjorde fordelingen av aksjer under emisjonen de har holdt på med den siste tiden.

I emisjonen tilbød Norwegian 400 millioner aksjer til én krone per stykk for å få inn ny kapital. 19.500 investorer søkte om å få til sammen 2,9 milliarder aksjer i Norwegian under emisjonen. Det er 7,2 ganger flere enn antallet aksjer som ble tilbudt.

I børsmeldingen skriver selskapet at eksisterende aksjeeiere tilbys 55 prosent av aksjene i emisjonen. 25 prosent av aksjene tilbys kvalifiserte kreditorer, mens de siste 20 prosentene tilbys til ulike investorer.

Mandag ettermiddag får småinvestorene via sin VPS-konto vite hvor mange aksjer de fikk tildelt i emisjonen. Utover uken vet vi hva de kan selge dem til.

Gratis flylunsj

Emisjonen er en del av en pakke som skal redde Norwegian fra konkurs, og den skal blant annet bidra til at selskapet får nok egenkapital til å få fullt utbytte av en statlig garantiordning på inntil 2,7 milliarder kroner.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea uttalte til Nettavisen i forrige uke da Norwegian-aksjen lå på over 5 kroner, at dette var et tilbud som virket for godt til å være sant. Tilsynelatende kunne man få over fem gangeren i gevinst ved å kjøpe aksjer i kapitalutvidelsen til 1 krone per stykk.

Alternativt kunne investorene i markedet ha solgt en aksje for over 5 kroner tirsdag ettermiddag og kjøpt over fem aksjer for 1 krone i emisjonen. Det er tross alt bedre å eie fem aksjer enn en aksje. Dette høres ut som en gratislunsj som er for god til å være sann.

Så enkelt

- Ja, det er faktisk så enkelt, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management til Nettavisen Økonomi.

- Det blir som å bytte en hundrelapp mot en femhundrelapp. Det som egentlig skjer, er at en stor haug med «voksne menn» kjøper og selger hundrelapper og betaler nesten fem hundre kroner per stykk.

Etter å ha stupt nesten 50 prosent rett etter børsåpning, er kursfallet ved 10.30-tiden redusert til 16-17 prosent. Men fortsatt handles aksjen til over 4 kroner.

Saken oppdateres utover dagen.