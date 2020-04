Norwegian-aksjen stuper fra start på frykt for utvanning

Norwegian-aksjen er ned hele 40 prosent rett etter børsåpning.

Styret og ledelsen i Norwegian gikk i påsken inn for en omfattende redningspakke for det skakkjørte flyselskapet, der mesteparten av gjelden skal omgjøres til egenkapital.

Forslaget er at Norwegian skal slippe å betale tilbake alle kreditorene fulle beløp mot at de får eierskap i selskapet. En slik plan vil føre til at dagens aksjonærer får utvannet deres eierskap drastisk.

Forslaget om gjeldskonvertering kom etter at børsen stengte. Tirsdagens åpning er dermed første reaksjon på hvordan aksjemarkedet tar imot dette forslaget, og dommen er altså en nedgang på hele 22 prosent rett etter at børsen åpnet til kurs 6,45 kroner.

Drøyt 20 minutter etter åpning er fallet forverret til drøyt 61 prosent til 3,25 kroner. I løpet av noen hektiske børsminutter er flyselskapet halvert i verdi til 530 millioner kroner (se grafen under).

KRÆSJLANDING: 10 minutter etter børsåpning tirsdag hadde Norwegian-aksjen stupt hele 54 prosent til under 4 kroner. Noen minutter senere var nedgangen på over 60 prosent. Foto: (Infront)

Planen om å gjøre om gjeld til egenkapital er et ledd under den statlige redningspakken på 3 milliarder kroner til selskapet. Den forutsetter at aksjonærene går inn med ny egenkapital.

Ute av selskapet

Tidligere konsernsjef Bjørn Kjos og tidligere styreleder Bjørn Kise var en gang Norwegian største aksjonær, der de eide om lag en fjerdedel av selskapet gjennom holdingselskapet HBK Invest. Nå melder DN.no at de ikke lenger er blant flyselskapets 50 største aksjonærer.

Ved børsslutt onsdag 8. april var markedsverdien av Norwegian 1,35 milliarder kroner. Aksjen var ved børsslutt i påsken opp snaue 3 prosent, men kursen er det seneste året ned hele 80 prosent.

Et annet selskap som får juling fra start, er det gjeldstunge riggselskapet Borr Drilling. Her er nedgangen hele 35 prosent 9 minutter etter børsåpning. Det gjeldstyngede riggselskapet har mottatt varsel om tidlig terminering av kontrakter fra flere kunder.

Børsen opp

Ifølge E24 gir det samlet gir en inntektssmell på rundt 16 millioner dollar, eller 165 millioner kroner av ordrereserven.

Hovedindeksen ved Oslo Børs er for øvrig opp 1,6 prosent fra start. Nordnet ventet en åpning for børsens 25 største selskaper på 2,3 prosent, den såkalte OMX-indeksen.

Oljeprisen noteres tirsdag morgen til 32 dollar per fat, som er svakt opp siden mandag.

Saken oppdateres utover dagen.