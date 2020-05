Norwegian-aksjen tryner til historisk bunn

Norwegian-aksjen stuper fra start på Oslo Børs til nye bunnivåer, men nye aksjonærer kan likevel få en stor gevinst.

Mandag gikk redningsplanen til styret og ledelsen i Norwegian i boks. Et overveldende flertall av aksjonærene sa ja til til å gjøre om gjeld til aksjekapital for over 10 milliarder kroner og å styrke aksjekapitalen med inntil 400 millioner kroner.

Dette var helt nødvendige tiltak for å sikre en statlig lånegaranti på 2,7 milliarder kroner.

Tirsdag ettermiddag meldte Norwegian at tegningskursen i aksjekapitalutvidelsen ble satt til lave 1 krone. Dette gjelder det offentlige tilbudet, der det skal utstedes inntil 571 millioner nye aksjer.

Sukre pillen

Det var ventet en lav tegningskurs, fordi Norwegian måtte sukre pillen for investorer for å få dem med på aksjeutvidelsen - emisjonen. Og onsdag morgen åpner Norwegian-aksjen på rekordlave 4,25-4,30 kroner. Ni minutter etter åpning var fallet økt til 12,5 prosent og en kurs på 4,20 kroner.

Det er en nedgang på 10 prosent fra sluttkursen tirsdag på 4,80 kroner. Men for de som får kjøpt aksjer i emisjonen til 1 krone, har de allerede en betydelig papirgevinst hvis kursen holder seg på disse nivåene fremover.

Faktisk kan de nye aksjonærene tjene over 3 millioner for hver million de kjøper aksjer for, over 300.000 kroner for hver 100.000.

Investor Jan Petter Sissener spådde mandag overfor Nettavisen at tegningskursen i aksjeemisjonen ville bli mellom 1 og 2 kroner. Det var altså en god spådom.

Nær bunnivået

Norwegian-aksjen falt gjennom tirsdag med nesten 10 prosent til i nærheten av bunnivåene i midten av april. Markedsverdien av flyselskapet ved børsslutt tirsdag var lave 785 millioner kroner.

Obligasjoneiere (långivere) i Norwegian har for øvrig tegnet seg for aksjer for drøyt 10 millioner dollar i det offentlige aksjetilbudet. Ifølge Norwegian er det allerede mottatt tegninger for mer enn 100 millioner kroner.

Halvparten av de nye aksjene er forbeholdt de eksisterende eierne, 25 prosent for långivere, det vil si obligasjonseierne og leasingselskapene, mens de resterende 25 prosentene er forbeholdt nye investorer. Disse ligger altså an til en brukbar gevinst.

For eksisterende eiere er det derimot en liten trøst, ettersom Norwegian-aksjen er ned langt over 90 prosent av toppnivåene. De eksisterende eierne blir i utgangspunktet sittende igjen med drøyt 5 prosent av aksjene i Norwegian, en formidabel utvanning av verdiene.

Milliarder nye aksjer

Mandag ettermiddag ble det kjent at konverteringskursen for gjelden tilsvarer 3,80 kroner per aksje. Det skal gjøres om gjeld fra långivere og leasingselskaper til ca 2,8 milliarder aksjer.

Tilbudsperioden for de nye aksjene begynner nå ved børsåpningen og varer frem til børsslutt 14. mai. resultatet av aksjekapitalutvidelsen er ventet å foreligge 15. mai.

Budprosessen er lagt opp slik at det først gis et tilbud til store og profesjonelle investorer i Norge og utlandet på minimum 2 millioner aksjer. Deretter kan småsparerne tegne seg for inntil 2 millioner nye Norwegian-aksjer.

Saken oppdateres utover onsdag.