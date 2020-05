Norwegian-aksjene er for de suicidale og andre finansielle selvplagere

Om kort tid kommer over tre milliarder Norwegian-aksjer ut i markedet. Da blir det trangt ved nødutgangen.

Norwegian-sjef Jacob Schram har allerede levert et under, da han fikk långivere med på å redusere gjelden med 12,7 milliarder kroner og fikk inn 400 millioner kroner i en aksjeutvidelse.

Aksjonærene som kjøpte aksjer for en krone stykket, ser allerede ut til å ha gjort en kule. Aksjeutvidelsen til en krone per aksje ble syv ganger overtegnet, og for øyeblikket kjøpes og selges Norwegian-aksjer for 3,85 kroner på Oslo børs.

Hvis vi leker litt med tall, ser man hvor vanvittig prisingen er. Norwegian ble reddet fra konkurs med et nødskrik ved at långivere og leasingselskaper ble presset til å bytte lån med aksjer. Om kort tid er det 3,14 milliarder aksjer i Norwegian.

Det betyr at investorene på Oslo børs for øyeblikket er villig til å betale 12,1 milliarder kroner for et flyselskap som i finansielle termer minner om et stappfult fly med to brennende motorer, bare en fallskjerm og en nødutgang.

Les også Norwegian og SAS tapte 7 milliarder

Akkurat nå ser det mørkt ut.

Norwegian har syv fly i trafikk og 140 på bakken. Fra midten av mars ble 85 prosent av flyvningene innstilt og 7.650 ansatte er permitterte, men den situasjonen vil bedre seg etterhvert som Norge og Europa åpnes opp etter korona. Billettprisene vil øke, mens kabinene i lang tid fremover vil være halvfulle.

Siste kvartal hadde Norwegian 3,3 milliarder kroner i underskudd. Tilnærmet en krone per aksje. Og fortsatt har selskapet over 54 milliarder kroner i netto gjeld.

I den ferske investorpresentasjonen sier selskapet at målet er å komme tilbake fra høysesongen i 2021, og tilbake til normalen i 2022. Det er en stund til. I mellomtiden må Norwegian ta imot å tre milliarder i hjelp fra staten

Dette er grunnene til at folk som ikke er suicidale eller økonomiske selvplagere bør unngå Norwegian-aksjen akkurat nå:

Nesten alle aksjene (2,8 milliarder aksjer) eies av långivere og leasingselskaper som ikke driver med aksjehandel, og som har fått aksjene ved tvang.

Det er intet ved dagens situasjon som forsvarer en prising på Norwegian på 12,1 milliarder kroner.



«Vinnerne» er de som fikk tildelt aksjer for en krone stykket i emisjonen. Hvis lykken står dem bi og Jacob Schram virkelig klarer å gjennomføre den finansielle nødlandingen, så kan de komme ut med en kjapp gevinst. Da bør de gå rett i kiosken og kjøpe Lotto-kuponger.

Men hvis noen får solgt Norwegian-aksjer basert på en verdi på over 12 milliarder for selskapet, så betyr det at noen har kjøpt.

For, som det heter i følge The Greater Fool-teorien i aksjemarkedet: Det finnes alltid en tosk som er villig til å betale enda mer.

