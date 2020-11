Norwegian-aksjonær vil ikke bidra med mer penger

Norwegians nest største aksjonær, BOC Aviation, avviser totalt at det er aktuelt å bidra med mer penger når flyselskapet nå er på jakt etter mer kapital.

Norwegian taper ifølge Dagens Næringsliv opp mot 500 millioner kroner i måneden, og er nå på jakt etter mer kapital for å hindre at kassa går tom i løpet av få måneder.

– Vi forsøker å finne en løsning slik at vi ikke bare kommer oss gjennom 2021, men også inn mot sommeren 2022, sier finansdirektør Geir Karlsen i Norwegian til avisen.

Les også: Norwegians buklanding er en påminnelse om at det ikke er gratis penger på børsen

Leasingsselskapet BPC Aviation, som under forrige restrukturering i Norwegian gikk inn som aksjonær, avviser totalt at de vil bidra økonomisk denne gangen.

– Vi har aldri bidratt med friske penger til Norwegian, og det vil vi heller aldri gjøre, sier Timothy Ross, som leder investoravdelingen i leasingselskapet BOC Aviation, som er Norwegians nest største aksjonær.

Norwegian har ifølge DN tre valg for å unngå en konkurs, og det er en ny redningspakke fra staten, at leasingselskapene går inn med midler eller at såkalte hedgefond kjøper opp selskapet på billigsalg for å tjene på å selge det videre når flytrafikken tar av igjen.

Les også: Ryanair-sjefen: - Norwegian blir et lite og irrelevant selskap

Flyanalytiker Mark Manduca i den internasjonale investeringsbanken Citi i London er ikke i tvil om at Norwegian blir reddet.

– Flyselskaper er helt sentrale i infrastrukturen i et land. Det skaper så mye turisme og reising som er nøkkelen til økonomisk vekst. Selv om dere har SAS, vil ikke staten la Norwegian gå konkurs. Det er for viktig for landet og distriktene, sier Manduca.