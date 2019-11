Norwegian-bråket: Sigmund snudde og byttet fly

- Idioti! Det de driver med er bortenfor alle staur og vegger, sier Sigmund Larsen.

Sigmund Larsen skulle nylig med et kveldsfly til Stockholm da han støtte på Norwegians bagasjekontroll:

- Jeg kom til boardingen, og det første de gjorde var å lage en lang kø for å veie alt. Trillebagen min var på 10 kg, og småveska med Mac-en kanskje to kilo.

Larsen reagerte resolutt på bagasjekontrollen:

- Da de sa de skulle ha 750 kr, ba jeg dem dra et visst sted. Så snudde jeg og gikk til SAS i stedet. Ved SAS-skranken spurte jeg pent om det var et problem at jeg hadde 10 pluss to kilo, om jeg eventuelt måtte sjekke inn bagasjen?

Det trengte ikke Sigmund Larsen, som av prinsipp valgte heller å bruke 2100 kroner på SAS-flighten enn å betale Norwegian 750 kroner i ekstraavgift:

- Det høres kanskje dumt ut, for det kostet meg litt ekstra, men en sta vestlending er en sta vestlending. Jeg var sur da, men ler av det nå. Det de driver med er fullstendig idiotisk - det er bortenfor alle staur og vegger!

- Kommer som gribber

Larsen pleier å fly mellom Oslo og Bergen åtte til tolv ganger i året med Norwegian. Han har ikke stolt på Norwegian til utenlandsturer, men nå er det altså også slutt innenlands.

Larsen mener for øvrig det er helt på sin plass å ilegge folk gebyr når de kommer med altfor mye håndbagasje:

- Noen kommer med halve supermarkedet inn på flyet. Det går jo ikke. Men når det står to-tre personer klare som gribber for å ta folk for 1-2 kilo overvekt - det er meningsløst. Man ønsker ikke å bli satt på en pidestall på denne måten. Det som provoserer aller mest er når man blir bedt å sjekke inn hele trillebagen, tross minimal overvekt. Nå er jeg dritt lei hele Norwegian.

Sigmund Larsen er ikke alene om å snu ryggen til flyselskapet nå. På Norwegians egen Facebookside er det flere som klager på bagasjepraksisen:

«Pissed off etter å ha blitt offer for nye «kontrollene» deres av håndbagasjen. 1,5 kilo til 750 kr. Merk at jeg ikke har booket én billett hos dere siden den episoden. Det gjelder alle ansatte hos oss også», skriver en irritert kunde.

- Tok gebyr og fjernet bagasjelappen

En reisende til Hamburg, som ber om å få være anonym, forteller Nettavisen denne historien:

- Jeg reiste med en liten kabinkoffert og en PC-bag. Ingen av disse var hver for seg for store eller for tunge for retningslinjene til Norwegian. Men ytterjakken og tax-free-varer lå i kofferten, for å ha mindre å bære på, og da ble den totale tyngden for stor.

Etter at en rekke reisende ble avkrevd ekstragebyr fordi de hadde håndbagasje angivelig var for stor til å ta med inn i kabinen, ble flere kofferter likevel bagasjen stuet inn i kabinen, og bagasjelappen ble revet av, viser et privat videoopptak lagt fram for Nettavisen.

- Ikke akseptabel oppførsel

Norwegian har varslet at de kommer til å endre håndhevingen av reglementet.

- Oppførselen vi har fått tilbakemeldinger om den siste tiden er ikke akseptabel, og vi jobber nå med å følge opp dette internt og med våre samarbeidspartnere på flyplassene. Vi beklager overfor passasjerer som kan ha blitt urettferdig behandlet og oppfordrer de som opplever det sånn til å ta kontakt med oss, sier Tonje Næss, senior kommunikajonsrådgiver i Norwegian, til Nettavisen.

Ifølge Næss er Norwegian opptatt at at alle passasjerer skal ha en god reiseopplevelse og god service.

- Når det er sagt er det viktig å understreke at grunnen til at vi håndhever håndbagasjereglementet er for å sikre at alle får en så smidig reise som mulig og at flyene går på tid.

BEKLAGER: - Det er ikke sånn disse reglene skal håndheves. Det følger vi opp internt og med våre samarbeidspartnere på flyplassene, sier Tonje Næss, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.

- Prisen for overvekt på innsjekket bagasje (maks 20 kg) er 120 kroner per kilo. Hvorfor er da avgiften på alle overskridelser av 10 kg ved ombordstigningen 750 kroner?

- Vi ønsker at alle skal følge reglene slik at vi ikke risikerer å forsinke alle. Det er både størrelse på håndbagasjen og den totale vekten på håndbagasjen som teller. Når man har for mye håndbagasje ved gate like før flyet går er også risikoen for forsinkelser stor. Gebyret gjenspeiler det. Det er mulig å bestille mer bagasje frem til fire timer før avreise, så vi oppfordrer alle til å bestille ekstra innsjekket bagasje dersom de har for mye håndbagasje.

- Hvorfor opplyser dere ikke om gebyrbeløpet (750 kroner) på nettsidene?

- Det skulle vi gjort, og vil følge opp.

- Hvorfor har Norwegian-ansatte ved gaten avvist forespørsler om f.eks. å sette igjen vannflasker eller overføre ting som drar vekta litt over grensen til medpassasjer, når dette ville gitt totalvekt under grensen?

- Dette beklager vi, det er ikke sånn disse reglene skal håndheves. Det følger vi opp internt og med våre samarbeidspartnere på flyplassene, sier Tonje Næss.