Norwegian får ikke mer støtte fra staten. Nå slår selskapet alarm, samtidig som aksjen kollapser.

«Norwegian er svært skuffet over at regjeringen ikke vil støtte selskapet med likviditet. Norwegian har vært tydelig på at det er nødvendig med støtte for å opprettholde driften gjennom koronakrisen. Selskapet går nå en svært usikker fremtid i møte», skriver selskapet i en melding mandag.

Nei til ekstra støtte

Uttalelsen kommer etter at regjeringen sier nei til å gi ekstra støtte til Norwegian og til Erik G. Braathens nye flyselskap.

– Vi mener at statens hovedhensyn om et tilstrekkelig tilbud og en sunn konkurranse i luftfarten også fremover vil bli ivaretatt i det norske luftfartsmarkedet, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Hun viser til at Norwegian har bedt om økonomisk støtte i milliardklassen, og regjeringen har vurdert at det i denne situasjonen ikke er en forsvarlig bruk av fellesskapets midler.

- Slik støtte vil også kunne være konkurransevridende. Aktørene i norsk luftfart kan også trekke på mange av de andre generelle ordningene vi har lagt fram, sier næringsminister Nybø.

Aksjekursen krasjer fullstendig på børsen, og er ned 10 prosent ved åpning.

Reagerer

Dette får Norwegian-sjefen til å reagere.

- At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram i en melding.

Norwegian har 2300 medarbeidere i Norge, i tillegg til flere tusen Norwegian-kolleger i utlandet. Schram tror selskapet blir vanskelig å erstatte hvis de forsvinner.

– Vi tilbyr ruter fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord, ruter som ikke lar seg erstatte over natten. Det vil ta tid, og det vil få følger for konkurransesituasjonen i Norge, slik vi også har sett tidligere. Og vi ser at flyselskaper i andre land verden over, som i likhet med Norwegian er avhengige av støtte for å overleve, mottar milliardstøtte fra sine myndigheter, sier Schram i meldingne.

Norwegian sier at de bidrar til å opprettholde 24.000 arbeidsplasser i landet og en verdiskaping på rundt 18 milliarder kroner i året gjennom innflygningen av turister.

- Det alene skulle tilsi at fortsatt støtte til selskapet ville vært en samfunnsøkonomisk lønnsom investering. Hvordan man kan lande på en annen konklusjon, er for meg vanskelig å forstå. Lokalt reiseliv og næringsliv har også gang på gang understreket betydningen av Norwegians rutetilbud, nå sist for to uker siden da jeg besøkte alle våre fire norske baser og også møtte politikere og næringslivet lokalt, sier Schram.

Schram sier han har forventninger til at selskapet skal klare seg i alle fall.

- Uten støtte er veien videre brått blitt mye vanskeligere, men vi skal gjøre alt i vår makt for å komme gjennom krisen, både med tanke på våre hardtarbeidende kolleger og kundene våre, sier han.