Norwegian-fly skadet 25 biler og 12 hus

Ordføreren i den italienske byen Fuimicino opplyser søndag at i alt 25 kjøretøy og 12 hus skal ha blitt skadd av fallende deler fra et Boeing 787-9 Dreamliner-fly fra Norwegian. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Motorproblemer med et Norwegian-fly skal ha ført til at løse flydeler som var så varme at de glødet regnet over et område i den italienske byen Fuimicino.

Det regnet små deler fra et at Norwegians Dreamliner-fly (Boeing 787-9) med registreringsnummer LN-LND og flight nummer DY-7115. Flyet måtte avbryte en avgang fra Roma til Los Angeles lørdag ettermiddag. I alt 25 kjøretøy og 12 hus skal ha kommet til skade, skriver flysmart24.no som gjengir flynettstedet Aviation Herald. Den dramatisk hendelsen inntraff da flyet hadde tatt av fra Fiumicino-flyplassen i Roma. Etter kort tid i luften melder imidlertid kapteinen om problemer med en av motorene og flyet stanset oppstigningen da det hadde nådd 3 000 fot. Ordføreren i Fiumicino skal ifølge Aviation Herald uttalt at i tillegg til at 25 kjøretøyer og 12 hus ble skadet, ble en mann på bakken også truffet. Mannen ble bare skremt og slapp fra det uten skader. Lokale innbyggere skal ha rapportert om glødende metallstykker som regnet ned i hundrevis. Presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmberg Jacobsson, sier til flysmart24.no søndag ettermiddag at Norwegian nå arbeider intenst sammen med flyplassen og italienske myndigheter for å finne ut hva som skjedde rundt den avbrutte avgangen. Til Nettavisen sier Norwegian følgende: - Det vi kan bekrefte, er at DY7115 som skulle fly fra Roma til Los Angeles i går 10. august, fikk indikasjoner på at en motor var feil kort tid etter at flyet hadde løftet seg. Kapteinen valgte deretter å returnere til Roma og flyet landet trygt. Vi jobber nå aktivt med flyplassen i Roma (FCO) og med italienske myndigheter for å undersøke denne hendelsen nærmere, og ettersom det er en pågående etterforskning, kan vi ikke kommentere ytterligere på dette tidspunktet, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson. Hun understreker at selskapet gjør alt det kan for å ta vare på de berørte passasjerene på best mulig måte. - Vi forstår at det er en vanskelig situasjon. Vi har assistert passasjerer på stedet på flyplassen, vi har bistått med hotell og satt opp et spesielt telefonnummer som de kan ringe for å få hjelp til blant annet å bestille billettene sine.