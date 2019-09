Norwegian fosser frem - aksjonærene har tjent 840 millioner

Norwegian-aksjen er opp ytterligere 5 prosent fredag morgen. Aksjonærene er de seneste tre dagene blitt 840 millioner rikere.

Flyselskapet Norwegian er igjen i vinden, på godt og vondt. Mandag får vi svaret på om minimum to tredjedeler av obligasjonseiernee sier ja til forslaget om å godta betalingsutsettelse på to store lån på til sammen 3,4 milliarder kroner.

Gjør de det, noe mye tyder på, kan Norwegian slippe å hente inn ny egenkapital (aksjeemisjon) nå i det gjeldstyngde selskapet. I så fall slipper dagens aksjonærer med Bjørn Kjos og tidligere styreformann Bjørn Kise å bli vannet ut.

Kjendisinvestor og obligasjonseier Jan Petter Sissener advarte i går i Nettavisen mot Norwegians høye gjeld.

Opp 19 prosent

Aksjemarkedet setter imidlertid pris på den reduserte risikoen for en emisjon, og Norwegian-aksjen var noe etter børsåpning opp rundt 5 prosent til ca. 37 kroner. Da uvissheten var som størst i begynnelsen av denne uken, ble aksjen handlet til under 31 kroner (se grafen under), en oppgang på 19 prosent.

KRAFTIG OPP: Norwegian-aksjen har steget kraftig denne uken på forhåpninger om at redningsplanen for Norwegian går igjennom.

Med 136 millioner aksjer i selskapet, betyr det at aksjonærene på papiret er blitt 840 millioner kroner rikere. Det skal sies at det er en nokså mager trøst, Norwegian-aksjen har hittil i år falt med 63 prosent.

Ledelsen i Norwegian jobber med å få utsettelse på betaling av obligasjonslån på til sammen 3,4 milliarder kroner som forfaller i desember i år og neste år. En betalingsutsettelse vil bedre selskapets likviditet, slik at Norwegian kan unngå en ny utvidelse av aksjekapitalen.

Stor sannsynlighet

Norwegian har altså to store usikrede obligasjonslån, det vil si lån som løper uten pantesikkerhet. I en børsmelding onsdag ettermiddag skrev Norwegian at rådgivere har bekreftet at det er god mulighet for at minimum to tredjedeler av obligasjonsinvestorene i disse lånene vil godta en betalingsutsettelse.

En endelig avklaring vil bli kunngjort mandag 16. desember, etter at obligasjonseierne har bestemt seg i et felles møte. Sissener uttalte til Nettavisen en løsning vil være flott for Norwegian, men for ham spiller ikke så stor rolle, han er mest opptatt av prinsippet.

Faktisk kan obligasjonseierne få en svært god avkastning på lånene sine dersom planen går igjennom. Men en god avkastning for investorene betyr en ditto høy kostnad for låntakeren, altså Norwegian.