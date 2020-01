Norwegian gjør stor bagasjeendring - så mye må du betale

Fra og med 23. januar innfører flyselskapet flere endringer.

- Norwegians forretningsmodell er tuftet på valgfrihet, og det ligger også til grunn for det nye regelverket. Alle reisende kan fortsatt ta med seg håndbagasje, uansett billettype. Hvis man kun trenger en bag eller veske som får plass under setet foran, kan man velge den aller billigste billettypen vår uten tilleggskostnader, sier Cecilie Nybø Carlsen, leder for produktutvikling i Norwegian, i en pressemelding.

Hun legger til at hvis man ønsker å ha med seg en liten trillekoffert som legges i bagasjehyllen, så kan man betale ekstra eller velge en annen billettype.

Tror det blir smidigere

Endringene omfatter at vektbegrensningen på innsjekket bagasje øker fra 20 til 23 kilo, og at kunder med fleksibel billett kan ha med seg 15 kilo håndbagasje istedenfor 10 kilo som det var før.

- Derfor er det viktig at vi har gode regler på plass slik at vi unngår å bruke tid på å omorganisere håndbagasje om bord og å flytte håndbagasje til lasterommet, noe som kan skape frustrasjon og lett kan føre til forsinkelser. At flyene går på rute er noe av det viktigste for Norwegians reisende og vi opplever stor støtte for innføringen av det nye håndbagasjereglementet blant våre kunder, forteller Nybø Carlsen.

Fakta Hva er inkludert i de forskjellige billettypene? ↓ LowFare: En liten håndbagasje som får plass under setet foran på maks 10 kilo. Dersom man ønsker å ha med seg ekstra håndbagasje til bagasjehyllen må man kjøpe det i tillegg eller velge en annen billettype. Ekstra håndbagasje kan bestilles opptil fire timer før avreise. Prisen på ekstra håndbagasje varierer avhengig av flyvning, men vil for eksempel ligge på 50 kroner innenriks og innen Skandinavia og 90 kroner for interkontinentale reiser. LowFare+: En liten håndbagasje som får plass under setet foran og en liten trillekoffert til bagasjehyllen. Den totale vekten på håndbagasjen er 10 kilo. Dersom det blir fullt i bagasjehyllene kan man måtte sjekke inn håndbagasjen gratis i gaten. Hvis man vil være sikret å få med seg all håndbagasjen sin om bord kan man kjøpe Priority Boarding i tillegg og dermed være en av de første til å gå om bord flyet. I tillegg kan man sjekke inn et kolli på 23 kilo. Flex og Premium: En liten håndbagasje som får plass under setet foran og en liten trillekoffert til hattehyllen. Den totale vekten på håndbagasjen er 15 kilo. I tillegg kan man sjekke inn to kollier på 23 kilo hver. Det er viktig at kunder som har bestilt ekstra håndbagasje eller har håndbagasje inkludert i sin billettype går om bord tidlig for å sikre plass til bagasjen sin i bagasjehyllen. Kilde: Norwegian

Gjorde helomvending etter klager

I fjor høst fikk Norwegian det glatte lag av flere kunder. Det var spesielt ileggingen av et gebyr på 750 kroner ved ombordstigning på grunn av for tung håndbagasje som fikk mange til å reagere. Mange reagerte også på at Norwegian oppførte seg dårlig mot kundene. Dermed valgte flyselskapet å gjøre en helomvending.

- Oppførselen vi har fått tilbakemeldinger om den siste tiden er ikke akseptabel, og vi har nå gjennomgått praksisen. Grunnen til at vi håndhever håndbagasjereglene er at vi vil gi våre passasjerer en så god og smidig reiseopplevelse som mulig. For å sikre at flyene skal gå på tid er det derfor viktig at alle følger disse reglene, skrev Norwegians kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i en e-post til Nettavisen.