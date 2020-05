Norwegian har kun fått ja fra tre av fire obligansjonseiere

Dramaet i Norwegian fortsetter.

I en børsmelding fra Norwegian fredag kommer det frem at selskapet har fått tilslutning fra investorer i tre av fire obligasjonslån, ifølge DN. Selskapet er da fremdeles ikke i mål. 62 prosent av stemmene i lånet NAS07 har stemt for en løsning, hvilket er mindre enn kravet om to tredjedeler.

– Selskapet fortsetter en konstruktiv dialog med obligasjonseierne for å se hvordan et flertall kan bli oppnådd, heter det i meldingen.

Norwegian-ledelsen har i ukevis arbeidet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner. Et avgjørende ledd i planen er å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer.

På overtid

Fristen for obligasjonseierne å svare på Norwegians siste tilbud utløp torsdag kveld. Men fredag ettermiddag hadde det fortsatt ikke kommet noen avklaring.

Et møte med obligasjonseierne torsdag ettermiddag ble avlyst på kort varsel etter at Norwegian la et siste tilbud på bordet med frist til klokken 23 torsdag kveld.

Torsdag kveld sa flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs at dersom det ikke ble et ja fra obligasjonseierne, må det et mirakel til for å redde Norwegian.

– Hvis det blir nei i kveld, er det en svært, svært alvorlig situasjon for Norwegian. Da er slaget nesten tapt, og det må et mirakel til for å unngå skifteretten, sa han til NTB.

Neste ledd i Norwegians plan er å inngå en avtale med 24 leasingselskaper som leier ut fly til Norwegian. Målet er å få dem med på å omgjøre leasingavtaler verdt 5,3 milliarder kroner til aksjer og redusere sine krav i selskapet.

Denne avtalen må være på plass innen søndag, og vil i så fall bety at leasingselskapene vil eie til sammen 53 prosent av selskapet. Det største av disse er AerCap, og de kan bli nødt til å godta forslaget, selv om de ikke egentlig ønsker det, ifølge den amerikanske analytikeren Helane Becker i investeringsbanken Cowen Inc.

– I vanlige tider ville ikke disse vilkårene vært akseptable for AerCap, og de ville ikke vært gode nok for noen av de andre leasingselskapene, skriver Becker i en epost til E24.

Aksjonærene taper

Mandag 4. mai er det ekstraordinær generalforsamling hvor Norwegians aksjonærer avgjør om de vil godta redningsplanen. Her må de ta stilling til en emisjon, det vil si at det skrives ut flere aksjer.

Redningsplanen betyr i praksis at aksjonærene taper en stor del av verdiene sine. Men alternativet er at de taper alt fordi Norwegian går konkurs, lyder advarselen.

Emisjonen skal skaffe til veie 400 millioner kroner i egenkapital, ifølge konsernledelsens plan.

Hele flybransjen er hardt rammet av reiserestriksjonene som er innført både innad i Norge og internasjonalt for å hindre spredning av koronaviruset. Norwegian var allerede før koronakrisen i en vanskelig situasjon med høy gjeld.

