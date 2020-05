Norwegian har fått nok støtte fra långiverne

Flyselskapet har kommet til enighet med långiverne, og får nok støtte i alle fire lån.

Det opplyser Norwegian i en børsmelding søndag ettermiddag. 76 prosent av långiverne i de fire lånene NAS07, NAS08, NAS08 og CB har gitt sin støtte, og dermed har selskapet over to tredjedeler støtte.

- Takket være konstruktiv dialog og forhandling med långiverne og andre interessenter, er jeg glad for å kunne bekrefte at vi har kommet frem til en enighet med långiverne, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram i børsmeldingen.

Utsatt møte

- Vi er nå et steg nærmere for å kunne få tilgang til de statlige kriselånene som er avgjørende for å kunne komme oss gjennom denne krisen, sier han videre.

Et møte med obligasjonseierne torsdag ettermiddag ble avlyst på kort varsel etter at Norwegian la et siste tilbud på bordet med frist til klokken 23 torsdag kveld.

Norwegian har jobbet intenst for å sikre nok egenkapital slik at flyselskapet kan utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner. Et avgjørende ledd i planen var å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer.

Ekstraordinær generalforsamling

Lørdag fortsatte dramaet i flyselskapet, da det ble klart at 63 prosent av stemmene i lånet NAS07 hadde stemt for en løsning, noe som er mindre enn kravet på to tredjedeler.

– Selskapet fortsetter en konstruktiv dialog med obligasjonseierne for å se hvordan et flertall kan bli oppnådd, sto det i meldingen.

Mandag er det ekstraordinær generalforsamling hvor Norwegians aksjonærer avgjør om de vil godta redningsplanen.