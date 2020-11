Norwegian i krise - kommer med garanti til kundene

Fortsetter å fly - og kunder beholdes Norwegian cashpoints.

Onsdag ettermiddag ble det klart at Norwegian ber om konkursprosess i Irland for flere av datterselskapene. Selskapet har kalt inn til pressekonferanse kl. 18.00 om prosessen videre for selskapet.

Datterselskapene i Irland har vært grunnleggende i den internasjonale satsingen til Norwegian.

Grunnen til at selskapet ber om konkursselskap i Irland er fordi en rekke av flyene tilhører leasingsselskaper i landet.

Selskapet har vært i krise over lengre tid, og har vært avhengig av krisepakker fra staten for å kunne holde seg flytende - spesielt etter koronaviruset slo inn og nær sagt alle passasjerer forsvant. Det ble nylig klart at regjeringen ikke ønsker å bidra med nok en krisepakke for å holde selskapet i live.

Under pressekonferansen onsdag kveld forklarte konserndirektør Jacob Schram at prosessen gjøres for å sikre selskapet på sikt.

– Norwegian har besluttet å iverksette en reorganiseringsprosess i Irland. Som da er knyttet til datterselskapene. AAA er Norwegians heleide datterselskap med ansvar for flyflåten. I tillegg vil NAS inngå som en tilknyttet part. Gjennom det også være under beskyttelse under den irske reorganiseringsprosessen. Vi søker denne beskyttelsen for å reorganisere selskapet, og sikre Norwegians fremtid. Vi ønsker å finne en løsning sammen med våre interessenter ved å redusere gjeld, redusere flåtestørrelsen og sikre egenkapital i selskapet. Prosessen er ventet å ta inntil fem måneder. Det er flere andre flyselskaper som har vært gjennom lignende, sa konserndirektør Jacob Schram.

Samtidig benyttet Norwegian-sjefen anledningen til å garantere kundene at flyene fortsetter å fly, og at medarbeidere vil fortsette å jobbe.

– Vi kommer til å fortsette å fly det oppsatte ruteprogrammet, og Norwegian reward vil bli bevart. Aksjen vil handles som normalt på Oslo børs. Selskapets medarbeidere vil fortsette å gjøre sin jobb som normalt. Tiden fremover vil vi ha fullt fokus på restruktureringen og komme ut i andre enden som et investerbart selskap, sa han.

