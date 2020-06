Norwegian kansellerer Boeing-ordre på 97 fly

Norwegian kansellerer ordre på kjøp av til sammen 97 fly fra Boeing, opplyser selskapet i en børsmelding. Samtidig varsles rettslige skritt mot produsenten.

Saken oppdateres.

Kanselleringen gjelder fem 787 Dreamlinere og 92 737 Max, ifølge meldingen.

– Norwegian har i tillegg levert et krav for å få igjen forhåndsbetalingen knyttet til flyene og kompensasjon for at 737 MAX-flyene måtte settes på bakken og for motorproblemene på 787-ene, skriver selskapet.

Les også: Norwegian-leverandører i Sverige og Finland konkurs