Norwegian kansellerer ytterligere 4.000 flygninger - disse rutene rammes

Norwegian kansellerer ytterligere 4.000 flygninger og permitterer samtidig nær halvparten av de ansatte. Se hvilke ruter som rammes.

Flyselskapene rammes hardt av koronakrisen. Nå kansellerer Norwegian ytterligere 4.000 flygninger og permitterer samtidig om lag 5.000 ansatte, ifølge NRK.

Norwegian er sterkt preget av koronakrisen og har fra før kansellert 3.000 flyavganger i tiden framover.

– Det er en kritisk situasjon for Norwegian, og det vi gjør nå i ettermiddag er at vi går ut og kansellerer 4.000 flyginger, både på langdistanse og innenriksnetter i Norge og Europa, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til NRK.

Han sier at flyselskapet ser seg helt nødt til å permittere opp mot halvparten av de ansatte, altså om lag 5.000 ansatte. Han utelukker ikke at situasjonen kan forverre seg ytterligere.

– Situasjonen endrer seg fra time til time, og det kommer nye råd fra helsemyndigheter over hele verden. Da er det klart at dette kan øke i både omfang allerede fra i morgen av, sier han.

Norwegian hadde nok en tung dag på børsen torsdag. Aksjen falt med hele 22 prosent til 7,43 kroner, sterkt preget av at USA onsdag varslet innreiseforbud fra land i Europa.

Den siste måneden har aksjeverdien til Norwegian falt over 80 prosent.

Flere land nekter nå innreise fra Norge og andre land i Europa.

Disse Norwegian rutene rammes:

40 prosent av langdistanse-kapasiteten kanselleres, ifølge en pressemelding fra Norwegian.

Fra 13. mars til 29. mars vil de aller fleste flygninger til USA fra Amsterdam, Madrid, Oslo, Stockholm, Barcelona og Paris bli kansellert.

Fra 13. mars til slutten av mai blir alle flygninger mellom Roma og USA kansellert.

Fra 29. mars til slutten av april blir alle flygninger til USA fra Paris, Barcelona, Madrid, Amsterdam, Athen og Oslo kansellert.

Oslo – Fort Lauderdale fortsetter frem til 28. mars.

- Alle ruter mellom London Gatwick og USA vil gå som normalt. Målet vårt er å omdirigere så mange kunder som mulig via London i denne perioden, opplyser Norwegian.

Norwegian kansellerer også en stor del av innenriksflygningene i Norge.

- Samt flygninger i Skandinavia, som Oslo-København og Oslo-Stockholm. Alle flygninger til Italia blir også kansellert. Flere av innenriksflygningene og flygninger i Skandinavia blir slått sammen, heter det i en pressemelding fra Norwegian.

Selskapet opplyser at kunder som har kjøpt billetter på berørte flygninger vil bli kontaktet via SMS og e-post med alternativer, inkludert ombooking til flygninger på et senere tidspunkt.

- Vi får et stort antall henvendelser og oppfordrer derfor våre kunder til å sjekke informasjon på vår hjemmeside. Dersom du skal reise etter 15. april 2020, ber vi deg avvente med å kontakte kundesenteret akkurat nå, skriver Norwegian.

