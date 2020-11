Norwegian kåret til Europas beste lavprisselskap

Norwegian er for sjette år på rad kåret til Europas beste lavprisselskap av World Travel Awards.

Selskapet beskriver World Travel Awards som «en av reiselivsbransjens mest anerkjente priser». Kåringen er basert på stemmer fra representanter fra reiselivsbransjen.

Norwegians konsernsjef Jacob Schram sier i en pressemelding at koronasituasjonen har påvirket reiselivsbransjen over helt verden og har gitt Norwegian utfordringer uten sidestykke i selskapets historie.

– Gjennom hele denne lange krisen har vi fortsatt å fokusere på våre kunder gjennom å opprettholde viktige ruter innenriks og i Europa. Å vinne prisen «Europas beste lavprisselskap» for sjette år på rad er nok et bevis på at våre dedikerte og engasjerte medarbeidere rundt om i verden virkelig er «Red Nose Warriors», sier Schram.

