Norwegian kutter nye ruter

Norwegian dropper alle langdistanseruter fra Stockholm og København, og ruten fra Oslo til Bangkok videreføres ikke fra sommeren 2020.

Rutekuttet er en del av Norwegians strategi om å gå fra vekst til lønnsomhet. Derfor gjør Norwegian nå flere endringer i langdistanseprogrammet. Kuttene kommer etter at selskapet har gått grundig gjennom det globale langdistansenettverket.

Det blir riktig nok flere avganger mellom en rekke europeiske og amerikanske storbyer, og USA-flygningene fra Oslo opprettholdes. Derimot avvikles rutene fra København og Stockholm til USA og Thailand.

Rutene fra Oslo til Krabi (Thailand) og Oslo til Bangkok vurderes fortsatt for vinteren 2020. Men Norwegian avvikler langdistanseflyvninger fra Stockholm og København med virkning fra 29. mars 2020.

For lite marked

Matthew Wood i Norwegian sier i en melding onsdag at selskapet kontinuerlig evaluerer rutenettverket. Norwegian ser at langdistansemarkedet til og fra Skandinavia er lite sammenliknet med storbyer som New York, London, Los Angeles, Paris og Roma.

- Skandinavia er ikke stort nok til å opprettholde interkontinentale flyvninger både fra Oslo, Stockholm og København. Vi har i lengre tid hatt utfordringer med Rolls Royce-motorene på våre langdistansefly, som innebærer at vi må ha flere fly på bakken. Dette påvirker ruteprogrammet, sier Wood.

Norwegian opplever derimot en stor etterspørsel etter ruter fra store europeiske byer som London, Barcelona og Paris til en rekke destinasjoner i USA. Det blir derfor flere avganger på flere av disse rutene.

Flere nye ruter

Norwegian har den seneste tiden lansert nye ruter mellom Europa og USA for å møte den voksende kundemassen. For tiden tilbyr flyselskapet 50 ruter mellom Europa og USA, slik at Norwegian er det største utenlandske flyselskapet i New York.

Norwegians kort- og mellomdistanserutenett fra Oslo, Stockholm og København påvirkes ikke av endringene i langdistansetilbudet.

Tidligere i høst lanserte Norwegian 16 nye ruter fra Skandinavia, syv av de fra Norge. I tillegg økte selskapet antall avganger på en rekke ruter fra flere destinasjoner i Norge, Sverige og Danmark.