For dårlig passasjergrunnlag og dårlig lønnsomhet fører til at Norwegian kutter ut alle flyginger fra Torp til Spania for sommeren 2020.

Det betyr at Norwegian ikke vil ha noen flyginger fra Torp etter 1. april neste år. – Som en del av vår strategi om å gå fra vekst til lønnsomhet jobber vi kontinuerlig med å optimalisere rutenettverket vårt. Som et resultat av dette arbeidet vil rutene fra Torp til Alicante, Malaga og Las Palmas ikke bli videreført. Vi har ingen andre planlagte ruter fra Torp for sommeren 2020, sier senior kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i Norwegian til NTB. Les også: Virkeligheten overgår Exit-serien: – En av Norges rikeste tilbød meg én million Passasjerer som allerede har kjøpt billetter til flyginger fra Torp neste sommer, blir flyttet til avganger fra Gardermoen. Markedssjef Tine Kleive-Mathisen ved Torp Sandefjord lufthavn håper likevel at Norwegian kommer tilbake til flyplassen. – De er inne i en prosess hvor de fokuserer på lønnsomhet og optimaliserer rutenettet. Dette gjør at de går inn i sommeren med redusert kapasitet. Vi håper at de kommer tilbake på Torp fra høsten 2020, sier hun til Telemarksavisa. (©NTB)