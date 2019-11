Norwegian må ha nødhjelp

Ny kjempesmell for flyselskapet.

Saken oppdateres.

Norwegian går på store tap og må hente en milliard i friske penger, samt få et nytt lån, for å holde seg flytende.

Det kommer frem av en svært overraskende børsmelding fra selskapet tirsdag ettermiddag.

Taper penger

Tiltaket skyldes at Norwegian taper penger på mange fronter.

Les også: Ryanair med stikk til Norwegian: - Gud hjelpe oss

- Til tross for våre tiltak, som viser godt resultat, påvirker likviditeten vår av flere eksterne faktorer. Arbeidskapitalen har vært negativt påvirket av en reduksjon av kapasiteten til kredittkortleverandører. Motorproblemene knyttet til vår 787 Dreamlinere og at 737 Max-flyene måtte settes på bakken har gitt oss en ekstrakostnad på 1,5 milliarder kroner i kostnader til leie av fly og mannskap, sier fungerende konsernsjef Geir Karlsen i en melding.

Les også: Oppleves som svindel fra Norwegian når de lopper folk for penger ved gaten

Slike nødlån er veldig dårlig nytt for selskapet og er noe selskap prøver å unngå hvis overhodet mulig, ettersom det er et tegn på at selskapet har problemer. Samtidig blir de nåværende aksjene vannet ut slik at dagens eiere får en mindre eierpost enn før. Gründer og storeier Bjørn Kjos, som allerede har fått eierandelen sin kraftig redusert, vil nå trolig måtte finne seg i å bli ytterligere vannet ut hvis han ikke skyter inn betydelig nye pengebeløp.

På toppen av dette er dette ikke første gang Norwegian må hente penger. Så sent som i januar hentet Norwegian tre milliarder kroner i januar i år og 1,5 milliarder kroner i mars 2018.

Henter milliard

I denne runden vil Norwegian utstede aksjer tilsvarende 20 prosent av den nåværende aksjekapitalen.

I børsmelding tirsdag ettermiddag opplyser det børsnoterte flyselskapet at de vil utstede inntil 27,25 millioner nye aksjer. På dagens kursnivåer tilsvarer det en drøy milliard kroner.

I tillegg skal det utstedes et obligasjonslån som kan gjøres om til aksjer. Dette lånet er på 175 millioner dollar, drøyt 1,6 milliarder norske kroner.

Hvis denne kapitalinnhentingen går i orden, er Norwegian fullt ut finansiert ut 2020. og sikrer arbeidskapitalen gjennom vintersesongen. En slik finansiering vil også sørge for at Norwegian ikke bryter lånebetingelsene som er satt av bankene.

Norwegian hadde rekordresultat i tredje kvartal, men trenger altså likviditet. Og selskapets egne midler - egenkapitalen - er svært lav. Långiverne i to store obligasjonslån har gått med på å forlenge betalingsfristen.

Men Norwegian opplyser i børsmeldingen at til tross for en del tiltak og gode resultater, er det flere eksterne faktorer som har påvirket selskapets likviditetssituasjon negativt.

Bom på bom

Det har vært en rekke forhold som ikke har fått Norwegians vei den siste tiden. Selskapet