Norwegian med enda flere regelendringer. Dette blir dyrere

Nå blir det betydelig dyrere å reise billig.

Norwegian innfører nye bagasjeregler fra februar, som blant annet innebærer at man ikke lenger får ta med en trillekoffert i håndbagasjen hvis man reiser med de billigste billettene.

Informasjonsdirektør i Norwegian, Lasse Sandaker-Nielsen, sier til Nettavisen at endringene er en naturlig del av selskapets forretningmodell.

– Norwegians forretningsmodell er tuftet på valgfrihet, og det ligger også til grunn for det nye regelverket, sier Sandaker-Nielsen til Nettavisen.

– Som vi har sagt tidligere jobber vi med å oppdatere vårt håndbagasjeregelverk for å sikre at alle våre reisende får en så behagelig flytur som mulig og at flyene går på rute. De endringene vi planlegger å innføre vil bidra til dette.

Kan betale ekstra for trillekoffert

Sandaker-Nielsen sier endringene kun gjelder trillekofferter og ikke går ut over annen håndbagasje. De som ønsker å ha med trillekoffert kan betale ekstra.

– Alle som reiser med oss kan fortsatt ta med seg håndbagasje, uansett billettype. Hvis du kun trenger en bag eller veske som det er plass til under setet foran, velger du den aller billigste billettypen vår uten tilleggskostnader, forklarer Sandaker-Nielsen til Nettavisen.

– De som ønsker å ha med seg en liten trillekoffert som legges i hattehyllen om bord, kan betale litt ekstra for dette eller velge en annen billettype.

Øker vektbegrensningen på innsjekket bagasje

Selv om man ikke lenger kan ta med seg trillekoffert i håndbagasjen mener Norwegian dette kompenseres av at man kan ta med seg mer i innsjekket bagasje.

– Endringene i regelverket innebærer også at den lille håndbagasjen alle kunder kan ha med seg er noe større, at vektbegrensningen på innsjekket bagasje øker fra 20 til 23 kilo, samt at kunder med fleksibel billett kan ha med seg 15 kg i stedet for 10 kg håndbagasje.

Sandaker-Nielen sier de nye reglene innføres snart, men etter det Nettavisen erfarer vil dette si fra februar i år.

– Målet er å innføre det nye regelverket snart og vi vil naturligvis sørge for at kundene våre får god informasjon i forkant. Billetter som er kjøpt før endringen innføres vil ikke påvirkes av endringene.