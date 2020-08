Norwegian med kjempetap - tapte 1,5 milliarder på tre måneder

Norwegian tapte 4,8 milliarder i årets første halvår, og innrømmer at de trenger mer hjelp av staten for å overleve.

Nye tall lagt frem av fredag morgen viser hvor hardt presset flyselskapet Norwegian er.

Antallet passasjerer er ned 71 prosent i første halvår, mens selskapet har tapt nesten fem milliarder kroner. Norwegian med en flåte med drøyt 140 fly, har vært nødt til å parkere nesten alle. I andre kvartal hadde selskapet bare mellom 7-8 fly i drift.

Reduksjonen i passasjerer var i april og mai ned med henholdsvis 97 og 98 prosent.

I perioden har aksjekursen fått juling. I mars hadde selskapet en aksjepris på 20 kroner. Nå er den nede i 1,20 per aksje.

– Ved inngangen av 2020 forventet vi et positivt resultat og den beste sommeren noensinne takket være vellykkede kostnadsbesparende initiativer og mer effektiv drift. Så ble vi truffet av Covid-19, og etterspørselen etter billetter stoppet bokstavelig talt helt opp over natten som følge av myndighetspålagte reiserestriksjoner og reiseråd over hele verden, sier konsernsjef Jacob Schram.

Norwegian har sagt at de brenner mellom 300 og 500 millioner kroner i kontanter hvor hver måned flyene er nødt til å stå på bakken.

Han sier at de jobber utrettelig for å sørge for at de kommer ut av denne krisen som et sterkere selskap.

– Covid-19-krisen har rammet luftfarten og reiselivet spesielt hardt, og de fleste selskapene trenger støtte fra myndighetene for å overleve. Vi ser at våre nærmeste konkurrenter mottar betydelig likviditetsstøtte fra sine myndigheter fordi luftfart utgjør kritisk infrastruktur. Vi er takknemlige for lånegarantien fra den norske regjeringen som vi jobbet hardt for å tilfredsstille kravene til. Likevel er det ikke nok til å få oss gjennom krisen slik markedsforholdene er nå, sier Schram.