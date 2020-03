Norwegian permitterer 7300 ansatte

Norwegian permitterer nesten alle ansatte.

Det er den sviktende etterspørsel og reiserestriksjoner over hele verden som følge av koronaviruset som gjør at Norwegian gradvis må kansellere flesteparten av selskapets flygninger og permittere nesten alle ansatte.

Som følge av at de fleste av selskapets fly blir parkert må Norwegian nå permittere rundt 7300 medarbeidere.

- Det er virkelig med tungt hjerte at vi nå må permittere om lag 7300 av våre kolleger, men vi har dessverre ikke noe valg. Jeg vil likevel understreke at dette er midlertidig, for når verden returnerer til normalen, er selvsagt mitt mål å få våre kolleger tilbake, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i en melding mandag.

Fra og med 21. mars vil Norwegian hovedsakelig fly med redusert kapasitet innenlands i Norge og mellom de nordiske hovedstedene. I tillegg opprettholdes noen europeiske flygninger.

Alt kanselleres

Alle interkontinentale flygninger kanselleres, med unntak av rutene fra Skandinavia til Bangkok og Thailand. Disse turene flys ut vintersesongen.

Et begrenset rutetilbud blir ifølge Norwegian opprettholdt i hvert fall frem til 17. april. Rutetilbudet skal fortløpende vurderes ut ifra endringer i etterspørsel og reiserestriksjoner.

Schram sier luftfarten står overfor en ekstraordinær krise der Norwegian må sette de aller fleste av flyene våre på bakken og permittere en stor andel av våre kolleger. Men disse egne tiltakene er dessverre ikke nok, så Norwegians konsernsjef er glad for den tiltakspakken som regjeringen kommer med.

Norwegian har altså vært nødt til å kansellere et omfattende antall flygninger. Det viktigste denne uken ifølge selskapet er å opprettholde så mange planlagte flygninger som mulig for å sikre at kundene kommer seg hjem til Norge.

- Vi forstår at denne ekstraordinære situasjonen er frustrerende og en belastning for kundene våre. Jeg vil forsikre alle om at vi jobber døgnet rundt og gjør alt vi kan for at alle blir ivaretatt så godt som mulig, sier Schram.