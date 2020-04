Norwegian: Pilot- og kabinselskapene begjærer seg konkurs

Norwegians bemanningsselskaper i Sverige og Danmark begjærer seg selv konkurs.

Beslutningen ble tatt nå mandag.

Totalt berøres 1571 piloter og 3134 kabinansatte av konkursene. Om lag 700 piloter og 1300 kabinansatte i Norge, Frankrike og Italia berøres ikke av konkursen.

Norwegian skriver i en pressemelding mandag at Covid-19 har påvirket luftfarten og reiselivet i svært stor grad gjennom myndighetspålagte reiserestriksjoner og nærmest full stopp i etterspørselen.

Norwegian-aksjen er en halv time etter meldingen kom ned drøyt 2 prosent etter å ha steget mandag formiddag.

Kansellert nesten alt

Norwegian har måttet kansellere nesten alle flyvninger og samtidig dekke personalkostnader i flere land.

Til tross for kostnadsreduserende tiltak, er pilot- og kabinselskapene i Sverige og Danmark i dag blitt begjært konkurs. Morselskapet Norwegian og pilot- og kabinselskapene i Norge er altså ikke berørt.

I Norge har myndighetene kommet med en redningspakke på inntil 3 milliarder kroner. Det redder Norwegian her hjemme inntil videre, gitt at det også kommer inn nok egenkapital.

Det er ikke tilsvarende redningspakker i land som Danmark og Sverige, som betyr at kostnadene fortsetter selv om mannskapet ikke er i arbeid.

Fire selskaper konkurs

Dermed måtte styrene i Norwegian Pilot Services Sweden AB, Norwegian Pilot Services Denmark ApS, Norwegian Cabin Services Denmark ApS og Norwegian Air Resources Denmark LH ApS mandag begjære selskapene konkurs.

På grunn av den ekstraordinære koronasituasjonen har Norwegian også meldt fra til OSM Aviation at de har kansellert alle nye avtaler. Behovet for personalet er nærmest er ikke-eksisterende.

Dette gjelder også ansatte i datterselskapene til OSM Aviation. Disse selskapene har mannskap i Spania, Storbritannia, Finland, Sverige og USA.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian gjentar i meldingen at dette er den verste krisen flybransjen noensinne har opplevd. Schram hevder Norwegian har gjort alt de kan for å unngå dette som nå skjer med datterselskapene i Sverige og Danmark, men det er ikke kommet noen konkrete tiltak.

Akutt krise

- Vi har ikke tid til å vente, for denne krisen er akutt. Våre piloter og kabinansatte er svært sentrale for Norwegians virksomhet og de har gjort en fantastisk jobb. Dette har vært en ekstrem tung beslutning og jeg vil beklage på det sterkeste overfor våre medarbeidere som nå blir berørt.

- Nå jobber vi døgnet rundt for å komme oss gjennom denne krisen, slik at vi på andre siden av dette kommer på vingene igjen bedre og sterkere enn noensinne, hvor vi også kan tilby flere jobber for flygende personell i fremtiden, sier Schram i meldingen.

Konkursdomstoler og konkursforvaltere i de respektive landene vil nå ta saken videre.