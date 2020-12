Norwegian politianmeldes for ikke å ha betalt tilbake kunder for avlyste reiser

Den danske Trafikstyrelsen politianmelder ti flyselskap for ikke å ha betalt tilbake kunder for koronaavlyste flyreiser. Norwegian er ett av selskapene.

Konkurstrusselen og eventuelle løsninger på kapitalmangel har preget nyhetene om Norwegian de siste månedene. Samtidig skylder selskapet fortsatt mange kunder refusjonsbeløp for avlyste reiser.

Både i Norge og Danmark har Norwegian vært under hardt press for å være sene med refunderingen av flyreiser som ble avlyst som følge av koronapandemien. Nå har den danske etaten Trafikstyrelsen, som har ansvar for vei, jernbane og flytrafikk, politianmeldt selskapet.

Norwegians pressesjef Tonje Næss skriver i en SMS til NTB at reorganiseringen selskapet er inne i, setter juridiske retningslinjer som har gjort at krav som kom inn før prosessen startet, ikke kan refunderes på nåværende tidspunkt.

– Når det er sagt, så refunderer vi nye krav fortløpende. Vår intensjon er at alle som har krav på refusjon, skal få det så raskt som mulig, skriver Næss.

Refundert 6 milliarder

– Norwegian har refundert mer enn 6 milliarder kroner og er nok blant de selskapene som har betalt ut desidert mest til kundene, skriver Næss.

Anmeldelsen kommer etter at flyselskapene i oktober fikk frist til å betale tilbake pengene innen 1. desember, med varsel om at alternativet var å bli politianmeldt.

Også Aegan Airlines, Air France, Brussels Airlines, EasyJet, KLM, Ryanair, TAP Portugal, Thai Airways og Vueling politianmeldes. SAS og Lufthansa fikk også varsel om at de risikerte å bli politianmeldt, og selskapene kan fortsatt bli anmeldt ved en senere anledning, opplyser Trafikstyrelsen.

– Ikke endret atferd

Ifølge selskapet Flyhjælp er ikke situasjonen ikke blitt noe særlig bedre siden oktober. Selskapet har for tiden 2.000 krav mot flyselskaper på vegne av passasjerer.

– Vi opplever ikke at atferden hos flyselskapene har endret seg markant, og at de trekker sakene ut i langdrag, sier pressesjef Alex Kirkeberg til Ritzau.

Flyselskapene har vist til at de har pengeproblemer etter et år der koronapandemien satte en bråstopp for flyreiser.

– Vi respekterer selvfølgelig den situasjonen flybransjen er i, men vi må samtidig respektere reglene om at pengene skal betales tilbake innen sju dager. Vi har kunder som ikke har fått penger tilbake for avlyste reiser i mars, sier Kirkeberg.

1 million i bot til SAS i Norge

I Norge har SAS fått en bot på 1 million kroner av Luftfartstilsynet for ikke å ha gjennomført mange nok refusjoner innen tidsfristen.

Norwegian har heller ikke i tilstrekkelig grad oppfylt flypassasjerforordningen i Norge, men på grunn av rekonstruksjonsprosessen som flyselskapet er inne i, har Luftfartstilsynet foreløpig ikke fattet noe vedtak for Norwegian.

Tusenvis av flypassasjerer har ventet i lang tid på refusjon for kansellerte reiser, og Luftfartstilsynet varslet tidligere i høst at flyselskaper med for mange ubehandlede refusjonskrav kunne få tvangsmulkt.

(©NTB)

