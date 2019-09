Norwegian raser på børs - nå ligger alt i Jan Petter Sisseners hender

Norwegian-aksjen raser på børsen etter at det ble kjent at Jan Petter Sisseners selskap trolig ikke godtar en utsettelse på nedbetalingen av obligasjonslånet.

Norwegians milliardgjeld er igjen aktuell etter at flyselskapet tidligere denne uken ba obligasjonseierne om en utsettelse. Største eier Jan Petter Sissener sier de trolig ikke vil godta en utsettelse.

– Vi regner med å konkludere nå i ettermiddag, sier Sissener til DN.

Flyselskapet strever med å sikre tilstrekkelige midler til å tilbakebetale et obligasjonslån på 250 millioner euro som forfaller i desember. Norwegian har derfor bedt om å få utsette forfallet i to år, til november 2021, i bytte får lånegiverne sikkerhet i selskapets attraktive landingsrettigheter ved Gatwick-flyplassen i London.

16. september skal det avholdes et obligasjonseiermøte. For å få igjennom en utsettelse må Norwegian ha godkjenning fra to tredjedeler av obligasjonseierne.

– Vi er ganske skeptiske, for å si det forsiktig, sier Philippe Sissener, som er ansvarlig for obligasjonene i selskapet, Jan Petter Sisseners sønn til FA.

Norwegian-aksjen faller kraftig på Oslo Børs etter at nyheten ble kjent. Ved 13-tiden handles aksjen ned over åtte prosent.

BØRSFALL: Norwegian-aksjen er kraftig ned onsdag. Foto: Infront

Sissener er den største enkelteieren i 2019-obligasjonslånet, og har investert rundt 18 millioner euro, eller omtrent 180 millioner kroner. Nå vurderer fondet Sissener Canopus om det kan godta planen Norwegian har skissert.

– Det som er feilen i Norwegian er kapitalstrukturen med for mye gjeld og for lite egenkapital. Det må man gjøre noe med, sier Sissener.

Som et eksempel på en alternativ løsning trekker han frem en ny egenkapitalemisjon i kombinasjon med konvertering av gjeld til aksjer.

– Dette vil være en bedre løsning for selskapet og de ansatte over tid, selv om kanskje aksjonærene må bidra med penger en gang til, sier han.