Norwegian-sjef Jacob Schram: «Er du opptatt av klima - ta flyet»

Den nye Norwegian-sjefen legger frem regnestykke som viser at det å reise med tog kan gi klart høyere CO2-utslipp enn å fly. Ekspert gir han rett, men med en stor hake.

BODØ (Nettavisen Økonomi): - Jeg håper alle har flydd hit i dag. Det er mer miljøvennlig, sier Jacob Schram til en fullsatt sal på Luftfartskonferansen i Bodø.

Schram tiltrådte denne måneden som ny sjef i Norwegian, hvor han etterfølger gründer og storeier Bjørn Kjos som konsernsjef for Nordens største flyselskap.

Dette er første gang Schram, som kom fra toppjobb i Circle K, taler offentlig som Norwegian-sjef.

Lavere utslipp

På konferansen er han glassklar på at flyselskapet også har en fremtid i en mer karbonnøytral verden.

- Bærekraft er ikke en trussel for luftfarten, men en mulighet, sier Schram fra talerstolen.

Han viser frem et regnestykke der en flytur fra Oslo Lufthavn til Bodø Lufthavn med Norwegians nye flytype B737-800 har lavere utslipp, 64 kilo CO2, enn en togtur fra Oslo til Bodø, som gir 75 kilo CO2-utslipp. Norwegian har en av Europas yngste flyflåter, og dermed også lavere utslipp i snitt enn flysselskap med eldre flåter, som for eksempel Widerøe.

Myte

Overskriften til Schram er «Er du opptatt av klima - ta flyet».

- Flyr du med våre fly, er det mindre CO2-utslipp mellom Oslo til Bodø enn hvis du tar toget, sier Schram.

REGNESTYKKE: Plansje som viser regnestykket til Schram Foto: Halvor Ripegutu

Han mener at det er en myte at alle tog er miljøvennlige og alle fly er veldig miljøskadelige.

- Det gjelder spesielt siden mange tog er dieseltog, sier Schram.

- Det å diskutere tog mot fly er er en utrolig dårlig debatt. Det er mye viktigere å spørre seg hva slags fly, hvilket flyselskap og hvilken strekning, sier han.

Misvisende

Borgar Aamaas er seniorforsker ved Cicero, senter for klimaforskning. Han sier at regnestykket til Schram ikke er feil, men likevel misvisende.

- Det er forsåvidt ikke galt, det regnestykket hans, men djevelen er ikke detaljene - og man glemmer klimaeffekten av ting som kondensstriper. Tar man med alle klimaeffekt ved flyreiser, så øker de samlede utslippene med 80 prosent. Da kommet togturen best ut, sier Aamaas til Nettavisen.

SKEPTISK: Borgar Aamaas, seniorforsker i Cicero. Foto: Halvor Ripegutu

Kondensstriper er de skyliknende stripene som flyene lager på himmelen og skal også bidra til global oppvarming.

Det vil si at de reelle utslippene på en flyreise fra Oslo til Bodø er ifølge Aamaas ikke 64 kilo, men rundt regnet omtrent 115 kilo, altså langt mer enn den tilsvarende togreisen.

Han sier at slike sammenlikninger også er vanskelige å gjøre.

- Det blir fort litt som å sammenlikne epler og pærer, så det er en vanskelig øvelse. Det er en utfordring at det er dieseltog mellom Trondheim og Bodø, som fører til høyere utslipp. Men for Oslo til Trondheim er el-miksen mye bedre. Det er viktig at utslippene går ned også i togbransjen, sier han.

- Det er leit

Kommunikasjonsjef Gina Scholz i Vy sier til Nettavisen Økonomi at det er helt supert at Norwegian også jobber for mer miljøvennlige transportløsninger.

- Vi arbeider for dette hver eneste dag. Fordelen på denne togstrekningen er at du kan gå av underveis, og toget er generelt også et tilbud til de som reiser kortere strekninger. Og så pågår det også en diskusjon om enda mer elektrifisering av tog i denne delen av landet, hvor det kjører dieseltog, sier hun. I landet for øvrig kjører togene på strøm.

- Norwegian-sjefen hevder at hvis du vil reise miljøvennlig, bør du ta flyet?



- Det synes jeg er leit. Du bør tenke miljø når du reiser, og finne en måte som er mest miljøvennlig for deg, svarer Scholz.