Norwegian-sjef Jacob Schram om bagasjeregler: - Ekstremt irriterende

Den nye Norwegian-sjefen har en kobling til flybransjen som er eldre enn han selv. Men som flykunde var det alltid én ting han irriterte seg over.

BODØ (Nettavisen Økonomi): På mange måter var det skrevet i stjernene at Jacob Schram (57) skulle bli sjef for et flyselskap.

Moren, som er fra Bornholm, var flyvertinne og jobbet ombord på flyet med lille Jacob i magen.

Som sekstenåring hadde han jobb hvor han vasket og polerte fly på Fornebu. Et av flyene som sto der var fra selskapet Busy Bee, charterflyselskapet som senere skulle bli Skandinavias første flyselskap, Norwegian Air Shuttle.

- Det er rart hvilke krysningspunkter det er i livet man ikke vet om, filosoferer Schram.

Ny sjef

Han gjør sitt første intervju med Nettavisen etter at han tiltrådte som ny toppsjef i Norwegian. Han blir den andre faste toppsjef etter gründer og storeier Bjørn Kjos.

Også i voksen alder har Schram jobbet med luftfart, som McKinsey-konsulent jobbet han med SAS på Kastrup. Han påberoper seg imidlertid på ingen måte noen ekspertise på flybransjen.

- Nå er jeg opptatt av å lære, sier han, som medgir at han trenger noe runder og intervjuer for han klarte å bli helt klar for jobben.

- Jeg har observert Norwegian vokse. Det er en fantastisk merkevare som jeg tror Norges befolkning er stolte av. Det forventes av Norwegian er litt annerledes. Det er gøy, sier han.

Irritert

Det er imidlertid en ting som alltid irriterte den nye toppsjefen, da han tidligere fløy med Norwegian som kunde.

- Det har vært så jævlig mye kaos rundt folk som skal stappe hylla med håndbagasje. Det var aldri plass nok, men det skyldes jo at man gambler på at man ikke har nok håndbagasje, sier Schram.

Han mener at dette er et spesielt stort problem med lavpriskunder, som Norwegian har en god del av.

KJOS' ETTERFØLGER: Jacob Schram er Norwegian-sjef Foto: Halvor Ripegutu

- De shopper kanskje mer og da blir det kaos i hyllene. Det fører til at flyene blir forsinket og du mister avgangstiden. I verste fall fører det til at du går glipp av det neste flyet du skulle reise med. Det er ekstremt irriterende som kunde, sier Schram.

Nye regler

Norwegian annonserte nylig at selskapet kutter ut dagens system og innfører betaling for større håndbagasje, som tradisjonelle trillekofferter. Schram mener at det er på høy tid. Tidligere har konkurrenter som Ryanair og Wizzair gjort det samme, og mange eksperter har ventet at Norwegian skulle følge etter.

- Det er veldig bra at de har ryddet opp i det. Nå kan du velge selv hvor mye du vil ha med deg. Du kan ha en billig basisbillett og du kan selv velge om du vil ha ekstra håndbagasje. Hvis jeg ikke trenger det, hvorfor skal jeg betale for det da? Jeg liker den modellen, sier han.

- Hva med de som sier de heller vil fly med SAS hvis de ikke får håndbagasje inkludert?

- Hvis de blir så irritert at de vil fly med SAS på grunn av det, så betyr det at de alltid er villig til å betale for mye. Da må de gjerne gjøre det, sier han.

Store endringer

I fremtiden venter Schram, som tidligere var sjef for Circle K/Statoil i Europa, at det vil skje veldig store endringer i måten vi transporterer oss rundt på. Han mener at ting som automatisering, elektrifisering, digitalisering og delingsøkonomi vil endre reising fundamentalt.

- For bilbransjen, som jeg kjenner best, betyr det færre køer, mindre parkeringsplasser, nye byer og mulighet til å bruke tiden din bedre, sier Schram.

ÅPNER FOR NYE LØSNINGER: Jacob Schram tror Norwegian kan frakte folk med tog i fremtiden. Foto: Halvor Ripegutu

Han tror overgangen vil være større enn overgangen fra hest og kjerre til bil.

- Vi får et spennende samfunn. Mot 2030 tror jeg veldig mye har skjedd, spesielt innen bil. Jeg tror også vi får elfly i min levetid. De minste flyene kommer i bruk kanskje før 2030, og de større flyene etter 2030 en gang, sier Schram.

Samtidig tror han at ting kan skje mye raskere enn man venter.

- Da vi snakket om elbiler for sju-åtte år siden, tenkte vi at dette var noe som ville komme i stor skala først i 2050. Utviklingen tror jeg vil gå enda raskere fremover.

Åpne for tog

Han mener også at det viktigste i fremtiden er å fraktes fra A til B på den enkleste og mest miljøvennlige måten, uavhengig av transportmetode.

- Vi ser at KLM sender kundene sine på tog i stedet for fly på kortere reiser. Vi i Norwegian må også spørre oss om vi skal tenke mobilitet på en annen måte enn vi har gjort så langt, sier Schram.

- Så dere kan også være aktuelt for dere å sende folk med tog?

- I fremtiden så kan det det, definitivt.