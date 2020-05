Norwegian-sjefen kommer med klart løfte om fremtiden: - Billige flybilletter til folk flest

Vil det nye Norwegian bli sånn som husker det? Her får du svaret fra konsernsjef Jacob Schram.

FORNEBU (Nettavisen Økonomi): Norwegian fikk på mandagens ekstraordinære generalforsamling en klar tilslutning fra eierne for planen som skal utløse den statlige redningspakken på 2,7 milliarder.

Med overveldende flertall sa Norwegians nåværende eiere ja til inntil 400 millioner kroner i ny egenkapital og å gjøre om gjeld fra obligasjonslån og leieforpliktelser til ny aksjekapital. Til sammen er det snakk om gjeldskonvertering over 10 milliarder kroner.

På spørsmål om hvor lettet konsernsjef Jacob Schram er på en skala fra 1 til 10, kommer det kontant:

- 11!

Les også: Norwegian-toppene møter pressen etter redningen

Startlisens

- Jeg er veldig lettet. Samtidig er dette også startlisensen, så det er mye jobb foran oss. Men uten det som skjedde i dag, hadde ikke vi fått startlisens og kunnet ta det videre løpet.

Det ligger an til et nytt Norwegian. Spørsmålet blir da hva de reisende kan vente seg av rutetilbud fremover.

- Jeg ser for meg at vi har hovedfokus rundt Norden. Det er vårt hjemmemarked, der er vi gode, og der skal vi fortsette å bli enda bedre. Vi kommer fortsatt til å fly i Europa og interkontinentalt, men ut i fra de rutene vi vet har lønnsomhet i dag, og så bygger vi det videre derfra, sier konsernsjefen.

Schram sier Norwegian ønsker å fortsette å fly langdistanse og være en utfordrer i det markedet.

Sjela vår er der

- Men det Norwegian vi har hatt de seneste årene, det kommer ikke igjen?

- Jo, sjela vår er der, DNAet vårt er der, billige flybilletter til folk flest, innovativt osv.,

- «Red nose warriors», dere kommer til å se oss sterke fremover også. Men vi starter fra en mindre base når det gjelder de interkontinentale flyvningene. Så får vi se hvor godt vi lykkes med det, hvor støtte vi får av kundene. Er det en suksess, så utvider vi, lover Schram.

NORWEGIAN DAY: For konsernsjef Jacob Schram i Norwegian markerer 4. mai 2020 en ny nasjonaldag for Norwegian.

- Kan du garantere at Norwegian beholder alle de populære reisemålene i Europa?

- Nei, jeg kan ikke garantere noe som helst, det vil jeg ikke gjøre, svarer Schram, og småler.

Les også: Norwegian - pilot- og kabinselskapene begjærer seg konkurs

Selskapet alle liker

- Spesielt ikke etter en krise som nå. Det viktigste nå er at Norwegian fortsetter å være det selskapet alle liker, og at vi kan gjøre det i lang tid. Hvis vi må kutte noen reisemål nå, tror jeg at alle skjønner det er fordi den totale lønnsomheten må henge sammen.

- Er det realistisk at ruter som nå er stengt åpner igjen før sommeren?

- Det er fryktelig vanskelig å spå. Vi kan se at samfunnet åpner opp, og så går det bra. Men vi har også sett fra andre pandemier at det kommer en bølge to, og så er det en full nedstengning igjen. Så kan det til og med komme en bølge tre.

- Det er dette vi ikke vet, vi må nesten forholde oss til det etter hvert som det kommer.

Les også:

Beholder tilbudet

Når det gjelder tilbudet i Norge, er Norwegian blitt enige med regjeringen om å holde åpent, sammen med SAS og Widerøe. Det tror Schram ikke kommer til å bli rokket ved.

- Men hvis dere nå må fly med en del halvfulle fly fremover, må dere da øke billettprisene?

- For det nettverket vi har nå, har staten gått inn og garantert en sum på det. Så selv om det er tomme fly, så får vi støtte fra staten på det, så det klarer vi å opprettholde. Fremover er det klart at vi kan ikke åpne ruter før det er nok etterspørsel, og at det gir lønnsomhet.

Norwegian-sjefen er helt klar på at rutene må gi lønnsomhet, ellers tar pengene slutt, og da står de i den samme krisen om igjen.

Mandagens godkjenning innebærer at Norwegian henter inn opp mot 400 millioner kroner i ny egenkapital. Det utløser altså den statlig redningsgarantien på 2,7 milliarder.

Les også: Kunder raste mot Norwegian etter e-post - hvor uprofesjonelt går det an å opptre?

Syv fly

- Hvor lenge holder de pengene?

- De planene som vi har kommunisert, går ut på at vi flyr syv fly frem til mars neste år. Med de planene og de kostnadene vi har i da, vil de pengene holde ut året. Hvis etterspørselen kommer tidligere og vi er nødt til å bygge opp apparatet rundt, kommer vi til å trenge mer likviditet, svarer Schram.

- Det har vi også vært tydelig på overfor myndighetene. Derfor mener jeg det er viktig som samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) selv sa, at det pakken til oss på 3 milliarder vil vare ut juni. Fortsetter koronakrisen, vil det være behov for mer støtte, noe Hareide bekreftet søndag til pressen.