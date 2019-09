Norwegian: Skjebnemøte i dag - långiverne stemmer om betalingsutsettelse

Långiverne i Norwegian møtes snart for å stemme over betalingsutsettelse på to store obligasjonslån. Det er en skjebnedag for flyselskapet.

Møtet for obligasjonseierne, altså de som har investert i de to lånene, i Norwegian starter kl 13 hos Nordic Trustee, tidligere Norsk Tillitsmann. Dette selskapet er tillitsmann i obligasjonslån og dermed långivernes - obligasjonseiernes - representant.

Her møtes obligasjonseierne for å stemme over viktige avgjørelser, kall det gjerne en generalforsamling. Nettavisen Økonomi får opplyst at det er satt av en time til møtet.

Stridens kjerne har stått om eierne av to store obligasjonslån i Norwegian for til sammen 3,4 milliarder kroner skal si ja eller nei til betalingsutsettelse på lånene.

Stort forfall

Det ene lånet på 2,5 milliarder kroner forfaller allerede i desember, men Norwegian har en anstrengt likviditet og problemer med å innfri ved forfall.

Før utfallet av møtet er kjent i markedet, handles Norwegian-aksjen til 41,50 kroner. Det var en kursoppgang mandag på 6,1 prosent på en dag der hovedindeksen ved Oslo Børs er opp ca. 0,8 prosent.

Les også: Gambler vilt på Norwegian

Slipper utvanning

Sier obligasjonseierne ja til en utsettelse, er det godt nytt for aksjonærene. En betalingsutsettelse kan hindre at Norwegian må hente inn mer aksjekapital (emisjon) og dermed vanne ut de nåværende aksjonærene. Isolert sett betyr mer kapital inn at verdiene for nåværende aksjonærer reduseres.

Signaler i forrige uke tydet på at minimum to tredjedeler av obligasjonseierne ville godta en utsettelse, og Norwegian-aksjen steg kraftig på disse signalene (se grafen under).

KRAFTIG OPP: Håpet om å unngå en utvanning av aksjonærene sendte Norwegian-aksjen kraftig opp i forrige uke.

En av obligasjonseierne som har vært kritisk til en betalingsutsettelse, er Jan Petter Sissener. Fondet Sissener Canopus har investert 18,9 millioner euro i lånene, snaue 190 millioner norske kroner, men Sissener mener Norwgian er preget av dårlig selskapsledelse.

Jan Petter Sissener har også hevdet at en betalingsutsettelse er en favorisering av visse interessegrupper. Dette kan mellom linjene eses som storaksjonærene Bjørn Kjos og tidligere styreformann Bjørn Kise.

Minimal egenkapital

Sissener er skeptisk til den høye gjelden i Norwegian. Den bokførte egenkapitalandelen i selskapet utgjorde ved halvårsskiftet så vidt over 3 prosent. Med andre ord er det lite å gå på før gjelden overstiger verdiene i det børsnoterte flyselskapet.

- Selskapet har 3-4 milliarder i egenkapital, 80 milliarder i gjeld. Det skal ikke store endringen til før egenkapitalen er borte, uttalte Sissener til Nettavisen Økonomi torsdag i forrige uke.

Saken oppdateres.