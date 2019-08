Norwegian stuper på børsen

Frykten for Donald Trumps handelskrig med Kina sender asiatiske børser videre ned. I Norge er Oslo Børs nesten uendret, men Norwegian faller kraftig.

De fleste store børser i Asia er ned tirsdag morgen, inkludert Shanghai-børsen, som faller 1,3 prosent og Hang Seng-indeksen, som faller 0,95 prosent.

Oslo Børs er kun svakt opp etter et par minutters handel, men Norwegian faller hele ni prosent som følge av passasjerfall for flyselskapet i juli.

– Trafikktallene viser at veksten flater ut, i tråd med strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet, etter en periode med kraftig ekspansjon og betydelige investeringer. Tallene viser også at passasjerene reiser lengre og at flyene er fullere, noe som betyr at stadig flere velger Norwegian når de skal ut og reise, ikke minst interkontinentalt, sier Geir Karlsen, fungerende konsernsjef og finansdirektør i Norwegian, i en melding.

Norwegian gjennomførte 99,2 prosent av de planlagte flygningene i juli. Punktligheten var imidlertid nede på 68,1 prosent. Forklaringen ligger blant annet i generelle sommerforsinkelser i europeisk luftrom utenfor Norwegians kontroll. I tillegg har innleide hatt en lavere punktlighet.

Årets verste dag

Fallet kommer på toppen av nedgangen i amerikanske børser på hele tre prosent mandag og årets verste dag på Oslo Børs. Nedgangen var også drevet av store svingninger i valutamarkedet, med store svekkelser for blant annet den norske kronen. En euro koster nå 10 kroner og en dollar 8,9 kroner.

Mer av betydning for det globale markedet er imidlertid at den kinesiske valutaen yuan svekket seg til over sju per dollar, en pyskologisk viktig markør og det laveste nivået siden finanskrisen.

På toppen av dette kalte Trump-administasjonen Kina mandag for en valutamanipulator. De mener sentralbanken har latt valutaen sin svekke seg i løpet av den pågående handelskonflikten.

Fabrikker

Trump har fått ut mot det på Twitter, og uttalt at slike tiltak «stjeler våre bedrifter og fabrikker, skaper jobbene våre, reduserer lønnen til arbeiderne våre og svekker prisene til bøndene våre. Ikke mer».

- At Trump administrasjonen stemplet Kina som valutamanipulator hjalp ikke til på frykten for en eskalerende handels- og valutakrig. Aksjer er stor sett mye ned i Asia nå, skriver Eric Bruce i Nordea Markets i morgenrapporten.

Han viser imidlertid til at utsiktene til åpning på amerikanske børser nå har snudd til svakt postivt.

- Det skyldes nok at kinesiske myndigheter satte fiksingen på den kinesiske valutaen på et litt sterkere nivå enn ventet nå i dag. Det skaper et visst håp om at Kina ikke vil bruke valutaen i konflikten med USA. Det er også meldingen fra kinesiske myndigheter.