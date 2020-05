Norwegian: Dramaet i gang på Fornebu

Nå avgjøres Norwegians skjebne, vil redningsplanen får tilstrekkelig støtte, slik at en konkurs unngås?

FORNEBU (Nettavisen Økonomi): Kl. 08.30 startet den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian i flyselskapets hovedkontor på Fornebu. Utfallet her avgjør langt på vei Norwegians skjebne.

Mer enn to tredjedeler av de fremmøtte aksjonærene på generalforsamlingen mandag morgen må si ja til avtalen med långiverne som nå er forhandlet frem. Hvis forslaget ikke får den nødvendige tilslutningen, er Norwegian konkurs.

Norwegian skriver i en børsmelding mandag morgen at de opplever sterk støtte både fra obligasjonseierne og leasingselskapene for planen.

Mange nye aksjer

Styret vil utvide aksjekapitalen med minimum 58 millioner aksjer og maksimum 581 millioner aksjer i et offentlig tilbud.

I tillegg skal det gjøres om gjeld til egenkapital ved å utstede minimum 297 millioner nye aksjer og maksimalt 2,98 milliarder. Dette er gjelden i de fire obligasjonslånene på til sammen ca. 5,7 milliarder norske kroner.

Dagens ekstraordinære avstemning er et helt avgjørende trinn på veien for å redde det børsnoterte flyselskapet. Norwegian må også hoste frem 300 millioner kroner i ny egenkapital for å etterkomme kravet i den statlige redningspakken på 2,7 milliarder kroner. Men trinn én i redningsplanen er unnagjort.

Nødvendig flertall

Fredag hadde kun flertallet av långiverne i tre av fire obligasjonslån sagt ja til redningsplanen fra Norwegian. Flyselskapet var da ikke i mål, bare 62 prosent av stemmene i lånet NAS07 godtok planen. Det var nødvendig med to tredjedels flertall.

Men søndag ble det kjent at et tilstrekkelig flertall blant långiverne i alle de fire lånene hadde sagt ja til forslaget om å gjøre om gjeld til aksjer. 76 prosent av långiverne i de fire lånene NAS07, NAS08, NAS08 og CB har gitt sin støtte.

Målt i kroner utgjør disse obligasjonslånene til sammen 5,7 milliarder.

Konstruktiv dialog

- Takket være konstruktiv dialog og forhandling med långiverne og andre interessenter, er jeg glad for å kunne bekrefte at vi har kommet frem til en enighet med långiverne, uttalte konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i en børsmelding søndag.

– Får vi ikke ja i morgen, er det «snipp, snapp, snute, eventyret er ute», sa Schram til TV 2. Men konsernsjefen var søndag veldig trygg på at de kom i mål i løpet av søndag kveld, slik at vi de kan presentere redningsplan på den ekstraordinære generalforsamlingen mandag morgen.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs uttalte til NRK søndag kveld at mye tyder på at det nødvendige flertallet blant aksjonærene er sikret.

Norwegian har en svært spredt eierstruktur, etter at gründer og tidligere konsernsjef Bjørn Kjos og tidligere styreleder Bjørn Kise har solgt seg ned til under 5 prosent av aksjene i selskapet.

Snudde 180 grader

Men Schram ser blant annet ut til å få med seg en gruppe småaksjonærer som tidligere har varslet opprør mot kriseplanen i Norwegian.

– Vi snur 180 grader og kommer til å stemme for styrets forslag mandag, sier Helge Stray til Dagens Næringsliv. Stray er talsmann for småaksjonærene.

Hvis aksjonærene godkjenner planen, vil deres nåværende eierandel på 100 prosent reduseres dramatisk til rundt 5 prosent.

Det går mot en kraftig utvanning av de eksisterende eierne med en massiv omgjøring av gjeld til nye aksjer. Resten av Norwegian vil være eid av obligasjonseiere og leasingselskaper.

Betydelige besparelser

Får Norwegian gjort om gjeld til egenkapital, betyr det betydelige besparelser i rentekostnader og bedre likviditet ved å slippe avdrag på gjelden.

Ved utgangen av 2019 hadde Norwegian en total gjeld på hele 81 milliarder kroner. Gjelden til selskapene som Norwegian leier fly fra, utgjorde over 34 milliarder.

Norwegian betalte i 2019 drøyt 3 milliarder i rentekostnader. Men Jacob Schram har sagt at den statlige redningspakken på 2,7 milliarder ikke er nok til å dekke det langsiktige likviditetsbehovet Norwegian. Det holder kun noen måneder hvis virksomheten i praksis er stengt.

Typiske driftskostnader for et fullt operativt Norwegian lå i 2019 på rundt 9 milliarder i kvartalet. Men nå er nesten alle de ansatte i selskapet permittert, og 20. april kom meldingen om at bemanningsselskapene i Sverige og Danmark er konkurs.

Konkursprising

Norwegian-aksjen har siden utgangen av 2018 stupt med hele 95 prosent i verdi til bare litt over 5 kroner (se grafen under). Kursfallet i år er hele 86 prosent. Markedsverdien av Norwegian ved børsslutt fredag var minimale 837 millioner kroner.

SÅ Å SI KONKURSPRISING: Norwegian-aksjen har stupt 95 prosent siden årsskiftet 2018-2019 og er ned 86 prosent hittil i år. Foto: (Infront)

Saken oppdateres utover dagen.