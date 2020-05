Norwegian tapte 3,3 milliarder

Norwegian tapte nesten 3,3 milliarder kroner i første kvartal, det høyeste kvartalsunderskuddet noensinne.

Det børsnoterte flyselskapet kommer endelig med en regnskapsoppdatering for første kvartal, en oppdatering som ikke er et fullstendig kvartalsregnskap. Oppdateringen kommer etter vårens dramatiske redningsaksjon og kapitalinnhenting og permitteringer som følge av koronaviriuset.

Og tallene viser at driftsunderskuddet i første kvartal var på snaue 2,1 milliarder kroner, underskuddet før skatt hele 3,28 milliarder, mot nesten 2 milliarder i tilsvarende kvartal i 2019.

Inntektene i årets tre første måneder falt fra 8 milliarder kroner i 2019 til 6,5 milliarder i år. I tillegg til fallende passasjerinntekter rammes Norwegian i første kvartal av netto finanskostnader på nesten 1,2 milliarder kroner som følge av den store gjelden.

Les også: Norwegian mistet 99 prosent av passasjerene i april

Utfordrende

- Tallene for første kvartal er som ventet og indikert til markedet ved flere anledninger, som følge av koronakrisen. De kommende månedene vil bli utfordrende for Norwegian og for næringen, uttaler konsernsjef Jacob Schram i en børsmelding torsdag morgen.

Han sier målet er å sikre at Norwegian har en sterk posisjon i den fremtidige luftfartsindustrien, gjennom en klar retning og strategi.

- Det vil sikre en bærekraftig drift og struktur til fordel for aksjonærene, kundene og kollegaene. Så snart verden vender tilbake til det normale, vil vi være forberedt på å returnere med forbedret service til kundene våre, sier Schram.

Ned 35 prosent

Norwegians produksjonskapasitet falt med hele 35 prosent i første kvartal, mot en planlagt nedgang på 24 prosent. Kabinfaktoren - fyllingsgraden i flyene - i kvartalet var på 78,8 prosent. I alt 5,08 passasjerer fløy med Norwegian i årets tre første måneder, ned fra 8,12 millioner i samme tidsrom i fjor.

Flåten ved utgangen av mars i år bestod av 147 fly, inklusive de som var under vedlikehold.

I fjerde kvartal 2019 tapte Norwegian 1,9 milliarder kroner, men det var altså flere måneder før koronakrisen rammet luftfarten. Schram har gjort det klart at Norwegian trenger påfyll av friske penger utover redningspakken som ble klar for noen uker siden.

Men 13. februar meddelte Norwegian til markedet at de tok sikte på et positivt resultat i 2020. Det var altså en måned før koronakrisen satte inn for alvor.

Trenger mer penger

Den statlige redningspakken er på 3 milliarder kroner etter at Norwegian klarte å hente inn 400 millioner kroner i en aksjekapitalutvidelse. Her ble det blant annet kjent at den kinesiske staten blir en ny storeier i Norwegian.

Men mesteparten av Norwegians flåte skal i utgangspunktet stå på bakken i lengre tid. Flyselskapet har en avtalen med staten om kun å bruke syv fly innenlands frem til mars neste år.

Kapitalutvidelsen i Norwegian skjedde til lave 1 krone, mens aksjen handles til over 4 kroner (se grafen under).

HOLDER SEG OVER 4 KRONER: Investorene som tegnet seg i emisjonen og ikke har solgt, har fortsatt en gevinst på 4-gangeren. Foto: (Infront)

Fare for nedsalg

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea er sterkt kritisk til aksjekursen og tror den kan falle fremover. Det skyldes blant annet at långivere som har konvertert gjeld til egenkapital kan selge seg ned utover høsten. I alt er det gjort om gjeld for 12,7 milliarder kroner til aksjekapital.

Markedsverdien av Norwegian ved børsslutt onsdag var snaue 12,5 milliarder kroner. Verdien tidligere i uken var helt opp mot 15 milliarder på det høyeste, som er over de tidligere rekordnoteringene fra høsten 2015.

Det er nå over 3 milliarder Norwegian-aksjer i markedet, mot 61 millioner for fem år siden.