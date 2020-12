Norwegian til værs på Oslo Børs

Norwegian fløy høyt på Oslo Børs onsdag da aksjen steg med nærmere 35 prosent. Hovedindeksen gikk opp 1 prosent til 942,93 poeng.

Det er tredje dag på rad at Norwegian stiger på børsen.

Det skjer etter at irsk rett mandag innvilget konkursbeskyttelse for to av Norwegians datterselskaper i Irland, samt at Oslo byfogdembete tirsdag godkjente selskapets begjæring om rekonstruksjon.

Les også: Røkke-aksjen er seksdoblet - og kan flerdobles igjen

Tirsdag kunngjorde også flyselskapet at de konverterer 7,4 millioner euro, om lag 78 millioner norske kroner etter dagens kurs, i leverandørgjeld til aksjer.

Onsdag ble også en god børsdag for hydrogenselskapet NEL, som gikk opp med 6,5 prosent, mens Equinor og Telenor begge steg med 3 prosent.

Norsk Hydro steg med 2,2 prosent, mens Aker BP steg med 1,9 prosent. Eiendomsselskapet Entra falt med 3,4 prosent etter at det onsdag ble kjent at SBB trakk budet sitt på Entra.

Les mer Thomas Nielsen har åtte ganger bedre avkastning enn børsen: Følger én regel slavisk når han plukker aksjer+

Et fat nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for rundt 48,7 dollar, en oppgang på rundt 0,3 prosent i løpet av dagen.

Pilene pekte oppover også på de toneangivende børsene i Europa. FTSE 100-indeksen i London gikk opp 0,3 prosent, DAX-indeksen i Frankfurt steg med 0,7 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris gikk opp 0,1 prosent.

Les også: Norwegian søker om rekonstruksjonsprosess i Norge

(©NTB)

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig