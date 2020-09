Norwegians buklanding er en påminnelse om at det ikke er gratis penger på børsen

Spekulantene som kastet seg på Norwegian har opplevd et milliardtap.

Når bankrentene går mot null, øker risikoviljen for folk som vil ha avkastning på sparepengene sine. Og når «alle» kaster pengene inn i aksjemarkedet, går kursene til værs.

Dette er en farlig miks som gjentar seg med jevne mellomrom. Tidligere var det en godt salgssignal når drosjesjåførene begynte å snakke om aksjer. Ikke noe vondt ment om taxibransjen, men munnhellet gikk på at aksjemarkedet nærmer seg toppen når gud og hvermann har blitt aksjonærer.

Norwegian er et godt eksempel. Tusenvis av nordmenn kastet seg inn i flyselskapet og samlet var papirverdien av selskapet over 12 milliarder kroner i mai. Som jeg skrev i en kommentar i mai: «Da blir det trangt ved nødutgangen».

Til nå i år har aksjekursen falt fra 43,50 til en krone. Kursfallet er på utrolige 97,33 prosent, og for å drepe et innfall mange kan få: Det er en myte at alt som går ned, må gå opp. Tvert imot er det motsatte tilfelle: De fleste selskaper går konkurs før eller senere.

Så får jeg ile til med at dette ikke er et konkursvarsel, men en oppfordring til å nærme seg Norwegian litt analytisk og fundamentalt. Markedsverdien på selskapet er nå 3,6 milliarder kroner, og pengene renner ut av kassa i stride strømmer.

Å investere penger i Norwegian er akkurat nå å satse på at staten vil åpne pengesekken. Da selskapet la frem resultatet på minus 4,8 milliarder kroner førte halvår, sa Schram at lånegarantien fra regjeringen er bra, men ikke nok.

- Vi ser at våre nærmeste konkurrenter mottar betydelig likviditetsstøtte fra sine myndigheter fordi luftfart utgjør kritisk infrastruktur, sa konsernsjef Jacob Schram, og la til at lånegarantien ikke er nok til å få Norwegian gjennom krisen slik markedsforholdene er nå.

På den positive siden teller at Jacob Schram virker ærlig og direkte og at han tør kjøre et tøft løp for å få kreditorene med på å finne løsninger.

Men krisen er langtfra over. Først halvår i år omsatte Norwegian for 7,1 milliarder kroner, mot 20,2 milliarder samme periode i fjor - eller et passasjerfall på 71 prosent. 140 fly står på bakken, og 8.000 ansatte er satt på dør. Ifølge delårsrapporten hadde Norwegian ved utgangen av juli 5,0 milliarder kroner i kontanter og nesten-kontanter - mot en rentebærende gjeld på 47,7 milliarder kroner.

Risikoen er formidabel: «Selv om selskapet tror at det er fornuftige mulighet for å løse de potensielle lånemisligholdene og skaffe tilstrekkelig arbeidskapital, så er det en betydelig risiko for a selskapet blir insolvent og går konkurs, gitt at selskapet ikke klarer å få en avtale med kreditorene, få tilgang til arbeidskapital og få igang normalisert produksjon, skriver Norwegian selv i delårsrapporten.

Med andre ord: Norwegian taper flyhøyde over et fjell av gjeld og covid-19 har fått motorene til å fuske. Ikke et opplagt valg hvis du har lyst til å sove godt om natten.

