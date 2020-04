Norwegians skjebne på vent

Skjebnemøtet torsdag ettermiddag er utsatt på ubestemt tid etter at Norwegian har foreslått et «siste tilbud» til obligasjonseierne.

Flyselskapet har kommet med et nytt tilbud til obligasjonseierne for å få de med på en kriseløsning. Dermed utsettes møtet som egentlig skulle ha startet klokken 16 torsdag.

«Dette er selskapets siste tilbud», skriver Norwegian i en børsmelding. Tilbudet varer til kl. 23 torsdag kveld.

Norwegian jobber intenst for å sikre nok egenkapital slik at flyselskapet kan utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner.

– Planen som er lagt fram nå er den eneste planen, og vi er avhengige av at alle som har aksjer i Norwegian stemmer ja til forslaget som nå er presentert, slik at vi tilgang til krisehjelpen fra myndighetene, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen til Nettavisen Økonomi.

Men en rekke hinder gjenstår:

Søndag 3. mai må Norwegian få på plass en avtale med leasingselskapene, som må gå med på å bytte over 5 milliarder dollar i leasingforpliktelser mot aksjer.





Mandag 4. mai har Norwegian kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling. Her skal aksjonærene stemme over kriseplanen til flyselskapet. Aksjonærene kan velge mellom en emisjon, hvor de godtar å tape en stor del av verdiene sine – eller at Norwegian går konkurs, noe som betyr at de mister alle verdiene sine.



Informasjonsdirektør Sandaker-Nielsen er klar på at dette er vinn eller forsvinn for flyselskapet.

– Det er avgjørende for at vi skal klare å overleve denne krisen. Den krisen vi nå står i gir oss en unik mulighet til å bygge et bedre og sterkere flyselskap, til det beste for aksjonærer, de ansatte og kundene.

