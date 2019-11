Notabene konkurs

Bokhandelkjeden Notabene har gått konkurs for andre gang på seks år, melder Dagens Næringsliv.

Etter lang tid med økonomiske problemer har bokhandelkjeden Notabene gått konkurs. Tidligere i år skrev DN at de hadde 28 inkassokrav på tilsammen 1,7 millioner kroner.

Siden har det fortsatt å hagle med inkassovarsler. De står oppført med 61 betalingsanmerkninger på tilsammen 1,9 millioner kroner.

Redusert antall butikker år for år

Notabene tapte 28,5 millioner kroner før skatt i 2018, av en omsetning på 183 millioner kroner. Året før gikk bokhandelen så vidt i pluss, ifølge avisen.

Antallet butikker i kjeden har blitt redusert år for år, og kjeden har nå 47 utsalgssteder.

E24 melder om at ifølge siste oversikt fra offentlige registre hadde Notabene 235 ansatte, og Boklageret 68 ansatte, men trolig har det tallet sunket noe gjennom selskapets restrukturering som har vært pågående i 2019.

Konkurs - igjen

Notabene gikk konkurs også i 2013 og påførte de store forlagene økonomiske tap. I noen år var Notabenes bankforbindelse, DNB, hovedaksjonær ifølge Store Norske Leksikon. De drev selskapet videre under navnet Nye Notabene AS, fra 2016 i kompaniskap med Jotunfjell Partners. I 2017 tok Bokkompaniet Holding over som majoritetseier.

Notabene.no har allerede sluttet å virke. Så sent som for ti dager siden ba selskapet sine Facebook-følgere om å sjekke ut deres nye nettsider.

KONKURS: Ingenting tydet på at konkursen var rett rundt hjørnet for ti dager siden. Foto: Skjermdump (Facebook)

Kjeden ble etablert i 1985 av Rune Nicolaisen og Henning Naas.

- Omstilling

ARK bokhandel overtok i 2017 et tjuetalls butikker fra Notabene, meldte bok365 da.

– Notabene har vært gjennom en krevende omstilling de siste årene, sa styreleder Reidar Mueller i Nye Notabene AS den gangen.

– Vi ser imidlertid at det fortsatt er utfordrende å drive lønnsomt i en bransje preget av lav vekst og tøff konkurranse fra både etablerte og nye konkurrenter. Notabenes eiere mener bokhandlerbransjen har behov for konsolidering, og ønsker å bidra til denne. Vi har nå funnet et godt hjem for disse butikkene og arbeidsplassene og transaksjonen gir grunnlag for en bærekraftig og fremtidsrettet løsning også for den gjenværende virksomhet og butikker i Notabene.