Nouriel Roubini forutså finanskrisen. Nå kommer han med ny, dyster spådom

Høyere priser i Norge, aksjekollaps og nedtur for oljefondet er noen av ingrediensene vi kan vente oss hvis Dr. Doom får rett igjen.

OSLO PLAZA (Nettavisen Økonomi): - Dere i Norge har en god økonomi, men dere blir veldig påvirket av olje, handel og valuta. Går verden i grøfta, blir dere med på lasset, sier Nouriel Roubini til Nettavisen.

Roubini er professor i økonomi ved Stern School of Business NYU og ekspert på økonomiske kriser. Han ble kjent som "Dr. Doom" etter at han spådde at "boligprisene ville ødelegge den amerikanske økonomien" i 2006, ett år før finanskrisen brøt ut.

Ny utfordring

Nå mener han det er en ny utfordring på vei som vil føre til en skikkelig nedtur, nemlig konflikten mellom Kina og USA.

Han viser til at når man har en eksisterende supermakt, som USA, og en voksende verdensmakt, som Kina, blir det alltid en form for krig.

Dette kalles på fagspråket "Thykidids felle", etter historikeren som skrev om krigen mellom Sparta og Athen.

- Det vi har sett før er at når vi en voksende makt som og en allerede eksisterende verdensmakt, så har det blitt krig i 12 av 16 tilfeller. Sist var det med 1. verdenskrig med det keiserlige Tyskland mot de allierte vestmaktene og 2. verdenskrig med Nazi-Tyskland og Japan mot vestmaktene. En eller annen form for konflikt er uunngåelig, sier Roubini.

Han er imidlertid ikke så dyster at han tror denne krigen blir en reell "varm" krig, men mener vi er på starten av en kald krig mellom Kina og USA som vi bare har sett konturene av så langt.

KONFLIKT: President Donald Trump har startet handelskrig med Kina. Foto: (NTB scanpix)

- Dette handler ikke om personer, om det er Donald Trump og Xi Jinping, men at den eksisterende supermakten ikke vil gi opp noe av makten sin, mens den voksende makten alltid vil ønske mer innflytelse. Det ser vi igjen og igjen, sier Roubini.

Mange negative konsekvenser

Han mener det skjer gjennom stadig mindre grad av utveksling mellom kapital, folk, teknologi, noe som vil påvirke den globale økonomien negativt.

- Vi er ved begynnelsen av en kald krig, men en fragmentering av verdensøkonomien og mindre globalisering, sier han.

Det vil føre til en lang rekke negative konsekvenser for folk flest.

- En slik utvikling betyr at kostnader og inflasjonen øker, samtidig som produksjon og vekst blir lavere. Det er hva man kan kalle en stagflasjon. I Norge vil man merke at varene, både de som er produsert i landet og de som blir importert, blir dyrere. Samtidig vil oljefondet blir kraftig påvirket hvis vi ser et kraftig fall i finansmarkedene, sier Roubini.

Skeptisk til Huawei

Han trekker som eksempel frem den kinesiske teknologigiganten Huawei, som USA ikke ønsker at skal bygge ut 5G. Frykten er at det vil slippe kinesiske myndigheter inn bakdøren.

- I første omgang gjelder 5G bare mobiler, men i morgen er det biler og selv brødristere som vil inneholder 5G-chiper. Derfor vil USA nekte Kina adgang. Vi kan også vente det med andre kinesiske teknologiselskaper, som Tiktok og Alipay. Selv Grindr, en datingapp for homofile, blir problematisk, fordi USA frykter at Kina kan bruke appen til å utpresse homofile som er i skapet, sier Roubini.

Slike tiltak har imidlertid sin pris, ettersom 5G-teknologien til Huawei både har bedre kvalitet og koster 30 prosent mindre enn teknologien til konkurrenter som Ericsson og Nokia. Det vil påvirke alle forbrukerne, også i Norge.

- Den kostnadene blir overført til kundene og slike ting vil vi se på alle områder. Det er en kostnadseffekt med alt, sier han.