Nær 900.000 så Norges VM-thriller mot Australia

Med 895.000 TV-seere satte det norske landslaget en foreløpig VM-rekord under mesterskapet i Frankrike.

NICE (Nettavisen): – Det er bare å takke for at Norge og Australia gjorde dette mer spennende enn vi kunne drømme om. Det er gøy med 90 gode minutter, og enda gøyere med 120 minutter og straffekonk. Spesielt når Norge vinner til slutt, kommenterer redaksjonssjef Janne Fredriksen i NRK Sport etter at TV-tallen var klare mandag.







Da Ingrid Syrstad Engen satte den avgjørende straffen og avgjorde for Norge, var det 895.000 som så TV-bildene direkte. For hele kampen er tallet 667.000 seere, som er 66 prosent av alle i Norge som så på TV på det tidspunktet lørdag kveld. Det er den mest sette kampen Norge har spilt i mesterskapet.

TV 2 deler rettighetene til fotball-VM med NRK og viser Norges neste kamp torsdag. Da venter England i kvartfinalen.