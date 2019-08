NRK: Ap-leder Jonas Gahr Støre har fond som investerer i privat eldreomsorg

Tolv dager før valget selger Støre seg ut fra fondet hvor han har eierandeler. Dette er fond som investerer i private velferdskonsern.

NRK skriver onsdag kveld at Støre har investert i DNB-fond som via andre fond og selskaper er på eiersiden av Norges største private omsorgskonsern Stendi.

Støre har selv uttalt at slike selskaper «et sugerør inn i vår statskasse, kjeder som tar ut hundretalls millioner skattekroner i profitt».

Nå skal han ha solgt seg ut like før valget 9. september.

– Det DNB sier til meg er at det kan være snakk om noen hundrelapper. Det er veldig, veldig lite. Men det er nok for meg til at jeg nå sier jeg vil gå ut av det, sier Støre til NRK.

Han bekrefter imidlertid overfor NRK at han kan ha tjent penger på private velferdsaktører, uansett om det er lite eller mye penger det er snakk om.

Denne nyheten kommer altså like før valget, og Arbeiderpartiet går til valg med dette budskapet: «Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Derfor sier vi nei til kommersialisering av omsorgen.»

Ap ønsker også at kommunene skal ha hovedansvaret for eldreomsorgen.

I 2017 måtte Støre tåle kritikk fra flere hold for at han investerte i to store boligprosjekter i Oslo, sammen med blant andre forretningsmannen Stein Erik Hagen.

Den gangen hadde Støre i sin landsmøtetale 20. april kalt kontraktene i bemanningsbransjen «en skam» som gjorde ham «dypt urolig». Måneden etterpå ble det kjent at flere av arbeiderne i et av byggeprosjektene på Ensjø som Støre var deleier i, hadde nettopp slike arbeidsavtaler som Ap-lederen hadde gått hardt ut mot.