NRK i hardt vær for bindinger til Norsk Tipping. Midt i kantina står en tippeautomat: – Veldig spesielt

Onsdag ble NRK felt i Pressens faglige utvalg for bindingene til Norsk Tipping. Men midt i kantina på hovedkontoret til 2000 NRK-ansatte står det en tippeautomat.

Etter flere tiår med Lotto-sendinger på NRK ble statskanalen til slutt felt i Pressens faglige utvalg (PFU) onsdag for manglende «åpenhet om bakenforliggende forhold».

Et forhold som imidlertid ikke er offentlig kjent før, er at statskanalen har en egen tippedisk i kantinen på hovedkontoret på Marienlyst i Oslo. I bygget er det omtrent 2000 NRK-ansatte. (Se bilde)

MIDT I KANTINEN: Mens NRK har blitt felt av PFU for manglende åpenhet om bindinger til Norsk Tipping, har de en tippekiosk i kantinen på hovedkontoret til statskanalen. Foto: Privat

Les også: NRK-tomten solgt til milliardæren Johan Andresen

– Veldig spesielt

Det var Kindred Group, som står bak en rekke kommersielle spillselskaper som klaget NRK til PFU. De synes det er spesielt at statskanalen har en egen «gamblingkiosk» i kantina.

– Jeg synes det er spesielt at de har en egen gamblingkiosk for ansatte på hovedkontoret. Det underbygger enda sterkere mitt vårt syn om uavklarte forhold utydelige skillelinjer rundt mellom NRKs redaksjonelle uavhengighet og det kommersielle samarbeidet med Norsk Tipping, sier Rolf Sims i Kindred Group til Nettavisen Økonomi.

Ifølge Nettavisens opplysninger er det leverandøren Eurest som drifter kantinen på Marienlyst-kontoret. Men det er NRK som bestiller, og kunne dermed satt krav om ingen tippekiosk i kantinen.

Les mer: Vil bytte ut Oslo fengsel med NRK

– De kunne sagt at de ikke ønsker en slik gamblingkiosk. Og de oppgir vitterlig nesten 19 millioner kroner i kiosk- og kantineinntekter i 2018, så det ville overraske meg om ikke Eurests kommisjonærinntekter er en del av dette regnestykket. NRKs grenseløse lojalitet og vennlighet mot statens eget spillmonopol er veldig spesielt. De har tross alt samme eier som Norsk Tipping gjennom Kulturdepartementet, sier Sims.

Han er godt fornøyd med fellelsen i PFU og håper det fører til endring fra både NRK og Norsk Tipping, bort fra det han ser på som «reklamesendinger» for et annet statlig monopol.

– Vi er veldig tilfreds med at PFU deler vårt syn, at NRK og Norsk Tippings trekningsprogrammer bryter med norsk presseskikk. Det svekker skillet mellom det redaksjonelle og det kommersielle, som blir uklart for publikum. Det er oppsiktsvekkende at de har fått drevet på i nærmere 30 år helt uten at noen har reagert.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Ifølge Sims hadde NRKs motpart i Sverige, SVT, samme problemstilling med Lottosendingene, men endret praksis i 2005, fordi SVT anså sendingene å være ren markedsføring.

– Det er et tankekors at vi som utenlandsk spillaktør måtte til for å få fokus og en endring på dette, sier han.

Les mer: Journalist-kjendis avslørt av skjult kamera: - Trump er en kuk

Mener det er uproblematisk

Nettavisen tok kontakt med NRK for å høre deres vurdering rundt tippekiosken på Marienlyst.

– Det stemmer at det er en tippemaskin i kiosken i tilknytning til kantineområdet. Kantinen er siden 2019 drevet av Eurest. NRK har aldri hatt noen økonomisk gevinst i denne sammenhengen. Provisjonen på 7,5 prosent er tilbakeført til kantinedriften som i alle har har vært drevet etter non-profit prinsippet, sier seksjonsleder Ola Kjærsgaard i NRK.

På oppfølgingsspørsmål er det etikkredaktør i NRK Per Arne Kalbakk som svarer.

– Men ser dere ingen problematiske forhold ved denne tippekiosken, like etter NRK er blitt felt for bindingene til Norsk Tipping?

ETIKKREDAKTØR: NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk ser ingen sammenheng mellom gamblingkiosk i kantinen og Lotto-sendingene. Foto: (NRK)

– PFU har bedt om at NRK opplyser om Norsk Tippings rolle som ansvarlig for teknisk gjennomføring av Lotto-trekningene på en tydeligere måte i våre Lotto-sendinger, og det vil vi selvsagt prøve å etterkomme, sier Kalbakk.

– Kiosken i NRKs kantine er drevet av en ekstern leverandør, som har en vanlig tippeterminal som en del av sitt tilbud til kundene. Vi kan ikke se at det er noen sammenheng mellom disse to sakene, sier han.