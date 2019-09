NRK-ledelsen i krisemøte: Sjefen var ikke informert om valgeksperiment

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen var ikke informert

Folkeopplysningens eksperiment om falske nyheter skapte storm da det ble kjent onsdag. NRK skal nå evaluere metodene i programmet.



- Jeg visste ikke om akkurat det stuntet. Jeg er ikke inne i hvert enkelt program. Dette var planlagt i lang tid, og NRK-sjefer har vært involvert, sa kringkastingssjefen til NRK torsdag morgen.

Eriksen ble først informert tirsdag, dagen før prosjektet ble avslørt.



Onsdag var NRK-ledelsen og kommunikasjonsavdelingen samlet i det Medier24 kaller et krisemøte for å diskutere «kommunikasjonsutfordringer» knyttet til programmet.

Eriksen sier at NRK nå skal evaluere saken.

– Det er åpenbart at metoden er kontroversiell, og vi skal evaluere den. Dagen etter er det mulig å reflektere litt. For når dette programmet sendes om noen måneder, vil intensjonen og metodikken diskuteres på en annen måte, sier Eriksen og legger til at han mener det bør være mer demokratirefleksjon i Norge.



Manipulerte elever

Onsdag ble det kjent at NRK-programmet Folkeopplysningen i et halvt år har forsøkt å manipulere elever ved Lillestrøm videregående skole til å stemme på Senterpartiet under skolevalget.

Onsdag morgen, dagen etter skolevalget, avslørte rektor Øivind Sørlie og programleder Andreas Wahl stuntet overfor elevene.

Rektor Sørlie uttalte tirsdag til NRK at eksperimentet er god læring for elevene.

– Jeg ser verdien av å løfte fram dette som en del av demokratiopplæringen med fokus på falske nyheter og profiler kan påvirke, uttalte Sørlie.

Eriksen: – Stor tilhenger av prosjektet

Det var eksternredaktør Petter Wallace, prosjektredaktør Jan Egil Ådland i eksternredaksjonen og etikkredaktør Per Arne Kalbakk som gjorde de interne vurderingene om Folkeopplysningens metodebruk, skriver Medier24.

– Med tanke på hvor sterke reaksjoner som kom, og hvor høyt politisk dette gikk, så er det lett å si seg enig i at ja, vi burde ha informert kringkastingssjefen, sier etikkredaktør Kalbakk til nettstedet.

Kringkastingssjefen sier han burde vært informert, men legger til at han er ganske sikker på at han hadde vært stor tilhenger av prosjektet om han hadde fått vite om metodene før. Han vil ikke kommentere om han synes reaksjonene som har kommet, er overdrevet.

Da nyheten ble kjent, ble NRK møtt med massiv kritikk fra flere hold. Blant annet gikk en rekke ungdomspartier ut mot statskanalen, mens statsminister Erna Solberg (H) mener NRKs troverdighet kan ha blitt satt på spill. Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er kritisk til bruken av skjult identitet i eksperimentet.

