NRK legger ut kjempetomten for salg

Hovedkontoret til NRK på Marienlyst skal flyttes, nå legges kjempeeiendommen ut for salg.

NRK bekrefter i en pressemelding torsdag at de har startet arbeidet med å finne den beste tomten for et nytt bygg. Det betyr at eiendommen på Marienlyst i Oslo vest ut for salg, en tomt NRK har hatt siden 1920-årene.

Denne tomten er verdt noen milliarder kroner, og det der lansert flere planer for hva som skal skje der videre, som en større boligutbygging og/eller forskningspark er blant idéene som har fremkommet.

En rekke aktører er naturlig nok interessert i den attraktive tomten, der boliger trolig kan selges for rundt 100.000 kroner kvadratmeteren og oppover.

Om det nye hovedkontoret skriver NRK at det skal være en arbeidsplass der forholdene ligger til rette for å ta i bruk og utvikle ny teknologi, utforske ideer, lære, dele og samarbeide på tvers av organisasjonen og med miljøer utenfor NRK.



NRK lover også å bli en berikelse for det området vi flytter til, der de skal møte publikum i et åpent, fleksibelt bygg.

Lillestrøm

Lillestrøm er lansert som ett alternativ for det nye hovedkontoret når slyttingen skjer om noen år. Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum skrev nylig at det ingen grunn til at 2000 NRK-ansatte skal holde til midt i hovedstaden. En ny tomt på Lillestrøm kan ifølge næringsmegleren Akerhus Eiendom kjøpes for under én milliard.

- Nå har regjeringen og kulturminister Trine Skei Grande en gyllen anledning til både å flytte ut statlige arbeidsplasser, samt å spare skattebetalerne for milliardbeløp. Skedsmo og Akershus har tilbudt NRK å bygge på tomten til bussterminalen i Lillestrøm. Derfra er det 10 minutter til Oslo og 12 minutter til Gardermoen med tog - og dermed en fin mulighet til å gjøre NRK til et miljømessig fyrtårn, kommenterte Stavrum.



Stavrum påpekte at NRK i dag har en bygningsmasse på 110.000 kvadratmeter som huser 2000 av NRKs 3500 ansatte i Norge. Han skrev i sin leder at normal byggekost i Norge er rundt 26.600 kroner per kvadratmeter for et vanlig kontorbygg.

Halveres?

Med studioer og tekniske behov, vil et nytt NRK-bygg trolig bli enda dyrere. Da snakker vi ifølge Nettavisens redaktør om et bygg for minst tre milliarder kroner. Men det er også påpekt at NRK bør klare seg med rundt halvparten av arealene i et nytt kompleks.

Det er imidlertid får områder i Oslo som kan takle et så stor bygg, de sentrumsnære områdene er i praksis utelukket. Groruddalen har vært lansert som ett alternativ.