NRK-sjefene har satt foten ned for Fredrik Solvang: - Jeg er ikke enig

- De mest markante på ytterfløyene blir ikke invitert til oss.

Fredrik Solvang har styrt Debatten på NRK i godt over to år. Han har vært et friskt pust i den norske samfunnsdebatten og tør stille de spørsmålene veldig mange nordmenn lurer på, men som veldig få andre medier tør å stille.

- Jeg blir helt matt

- Det er kollegaer som har gått ut av sine gode skinn, sier Solvang, som utdyper mye mer i podkasten Stavrum & Eikeland.



Det har ført til at Solvang har vært en flittig gjest hos Kringkastingsrådet for å forsvare seg og Debatten. I podkasten sier han sin ærlige mening om hva han mener om nettopp Kringkastingsrådet.

- Jeg blir helt matt, når Kringkastingsrådets medlemmer bare synser, sier Solvang som kommer med enda sterkere kritikk hos Stavrum & Eikeland.

Ba fremtredende politiker gå

Det går hett for seg når Solvang leder debattene. Han har til og med bedt en profilert norsk politiker å gå fra debatten.

- Jeg tror det er eneste gangen, sier den hardtslående programlederen.

I podkasten svarer programlederen på om det er tabuer vi ikke kan diskutere offentlig i Norge? Om det i Norge i dag er mulig å gå mot strømmen og være klimaskeptiker, kritisk til innvandringspolitikken, korona-tiltakene, «Me Too»-jaget, osv, uten at man enten blir forsøkt latterliggjort eller får et eller annet stempel i panna?

Solvang er veldig privat, men han letter dog litt på sløret hos Stavrum & Eikeland.

